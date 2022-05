25 mag 2022 11:06

"LASCERO' IL MOVIMENTO CINQUESTELLE" - L'EURODEPUTATO GRILLINO DINO GIARRUSSO APPIOPPA UN "VAFFA" A CONTE E AL SUO CERCHIO MAGICO DA CUI E' SEMPRE STATO SNOBBATO: "SO LA DELUSIONE DI TANTISSIME PERSONE CHE MI SCRIVONO E MI CHIEDONO DI NON MOLLARE E SO CHE FARÒ LA GIOIA DI TANTI CHE NEL MOVIMENTO MI HANNO SEMPRE COMBATTUTO...FONDERO' UN NUOVO MOVIMENTO CON FUORIUSCITI E SCONTENTI"