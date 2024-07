"I LEADER SENZA FIGLI? SONO SOCIOPATICI E INSTABILI" - SPUNTA UN'ALTRA FRASE IMBARAZZANTE (DEL 2020) DI JD VANCE, CANDIDATO ALLA VICE PRESIDENZA CON DONALD TRUMP. IL REPUBBLICANO È UNA FONTE INESAURIBILE DI DICHIARAZIONI FOLLI: POCHI GIORNI FA NE ERA USCITA UN'ALTRA CONTRO LE LEADER DEMOCRATICHE ("UN GRUPPO DI GATTARE INFELICI SENZA FIGLI") - IL SENATORE MARCO RUBIO E' IN CORSA PER IL RUOLO DI SEGRETARIO DI STATO...

(ANSA) - Il commento denigratorio sulle donne senza figli non è l'unico che il candidato alla vice presidenza con Donald Trump, JD Vance, ha fatto negli anni. La Cnn, ha infatti, pubblicato un'altra frase controversa del novembre 2020 sui "leader senza figli".

"Sono dei sociopatici", ha attaccato il senatore in un podcast e "hanno reso l'America meno stabile". Nello stesso contesto Vance sosteneva che i commenti "più squilibrati" e "più psicotici" su Twitter arrivano quasi sempre da "persone senza figli".

(ANSA) - Donald Trump difende il suo vice J.D. Vance dopo la bufera innescata dalle sue controverse dichiarazioni sulle donne senza figli "gattare". "E' cresciuto in una situazione familiare diversa e pensa che la famiglia sia una cosa positiva.

Non penso ci sia nulla di male nel dirlo", ha spiegato Trump sottolineando comunque che non c'è differenza fra chi ha figli e chi non li ha. "Si può non incontrare la persona giusta. Si può non incontrare nessuno. Ma si può essere in molti casi migliori di una persona che ha una famiglia" ed è genitore, ha messo in evidenza Trump.

J.D. VANCE AMMETTE, LA SCELTA DI HARRIS È STATA UN COLPO

(ANSA) - Battersi contro Kamala Harris invece che contro Joe Biden rende la corsa alla Casa Bianca più difficile: la scelta della vicepresidente è "stata per tutti noi un colpo improvviso". Lo ha detto J.D. Vance nel corso di un incontro con i donatori repubblicani, secondo quanto riporta il Washington Post.

"Kamala è molto più giovane" di Biden, ha aggiunto Vance, mostrando un'opinione opposta a quella campagna elettorale di Donald Trump che, ostentando sicurezza, da giorni ripete che nulla è cambiato e che, anzi, Harris è più facile da battere.

(ANSA) - Il senatore Marco Rubio e il governatore della North Carolina Doug Burgum sono in corsa per il ruolo di segretario di stato in un'eventuale secondo mandato di Donald Trump.

Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali aspira al ruolo di chief of staff Susie Wiles, la co-manager della campagna dell'ex presidente. Trump comunque potrebbe valutare per il ruolo anche l'ex speaker della Camera Kevin McCarthy.

