"LOLLO", UNA NE DICE, CENTO NE SBAGLIA – IL COGNATINO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, L’ALTRO GIORNO AVEVA POLEMIZZATO CON IL PREMIER ALBANESE, EDI RAMA, INVITANDO GLI ITALIANI A NON SVACANZARE IN ALBANIA: “LA QUALITÀ SI PAGA”. È LO STESSO CHE OGGI HA PRESO UN TRAGHETTO CON GIORGIA MELONI, DIREZIONE VALONA, SU INVITO PROPRIO DI EDI RAMA? LA TRAVERSATA DELL’ADRIATICO SARÀ MICA UN TENTATIVO DI METTERE UNA PEZZA ALLA SUA SPARATA? - I MEDIA ALBANESI: "GIORGIA MELONI RESTERÀ IN ALBANIA PER 2-3 GIORNI"

francesco lollobrigida presenta la carta dedicata a te

LOLLOBRIGIDA, 'I PREZZI DELLE VACANZE ALTI? LA QUALITÀ SI PAGA'

(ANSA) - BARI, 11 AGO - "Dobbiamo spiegare che la qualità si paga. Quindi quando uno paga un po' di più è perché ha di più. Lo vediamo nelle produzioni enogastronomiche italiane, dobbiamo spiegare al mondo che paghi di più un'eccellenza e la Puglia è un'eccellenza".

Lo ha detto il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida rispondendo a una domanda sulle polemiche per il "caro vacanze" in Puglia e nel resto d'Italia, a margine della visita al Mercato ortofrutticolo Mediterraneo di Fasano. "È evidente - ha aggiunto - che ci sono altri posti che si affacciano sull'Adriatico o sullo Ionio o sul Mediterraneo che ambiscono ad avere la stessa propensione ad accogliere i turisti che ha la Puglia, ma quello che si trova in Puglia altrove non si trova.

EDI RAMA GIORGIA MELONI

Non trovi lo stesso modo di trasformare il cibo, non trovi le stesse produzioni, non trovi la stessa biodiversità, non trovi monumenti, mare e ambiente che trovi qui. Tante altre realtà che si affacciano sul Mediterraneo ambiscono a diventare come noi ma non lo sono ad oggi. Magari tra 15-20 anni qualche nazione anche di fronte a noi avrà lo stesso tipo di qualità della Puglia, ma per ora non ce l'ha e quindi i prezzi sono inferiori".

MEDIA ALBANESI, 'MELONI IN ALBANIA PER 2-3 GIORNI'

(ANSA) - I media albanesi confermano l'arrivo nel pomeriggio della premier Giorgia Meloni a Valona dove incontrerà il primo ministro Edi Rama, aggiungendo che la presidente del Consiglio resterà in Albania "per 2-3 giorni con la famiglia". I media sottolineano quindi che Meloni ha così accettato l'invito lanciato da Rama nei giorni scorsi a recarsi sul litorale albanese preso questa estate d'assalto da circa "500.000 italiani". (ANSA).

“CHI VUOLE PAGARE MENO E AVERE MENO VADA IN ALBANIA. CHI VUOLE AVERE DI PIÙ VENGA IN PUGLIA” – IL COGNATINO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, RISPONDE AL PREMIER ALBANESE EDI RAMA CHE GONGOLAVA SULL'AUMENTO DEI TURISTI NEL SUO PAESE - FATE SAPERE A "LOLLO" CHE IN ITALIA I VACANZIERI SONO CALATI DEL 30% E IL MOTIVO È SEMPLICE: I RINCARI FUORI MISURA! - IN ALBANIA I SERVIZI TURSTICI COSTANO IL 250% IN MENO RISPETTO CHE DA NOI...

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA BIBITARO MEME EDI RAMA SCHERZA SUL BOOM DI TURISTI ITALIANI IN ALBANIA francesco lollobrigida arianna meloni