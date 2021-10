"DI MAIO? UN PRESUNTUOSO" – MASTELLA ASFALTA LUIGINO SULLA FINE DEL GOVERNO CONTE II: "NESSUNO HA CHIESTO ALCUNCHÉ. ABBIAMO TENTATO DI DARE UNA MANO AL GOVERNO. ANZICHÉ RINGRAZIARE PER L’AIUTO DATO A CONTE ED A LUI, FA GEROGLIFICI POLITICI STRANI E BANALI. CONSIGLIO A CONTE DI DIFFIDARE DI LUI E GRILLO, CHE VOGLIONO FOTTERLO" – E POI IL PROPORZIONALE, IL GRANDE CENTRO E LE BORDATE A LETTA - VIDEO

“È veramente goffo il tentativo dell’ex giovane di Pomigliano di rendere offesa alla verità dei fatti. Mi sono mosso, in quel periodo, a favore del Governo Conte perché ritenevo, in coscienza, che il Paese, in un momento drammatico, non dovesse strambare. Nessuno ha chiesto alcunché. Peraltro, abbiamo tentato di dare una mano al Governo, nonostante avesse a Ministro degli Esteri un presuntuoso. Anziché ringraziare per l’aiuto dato a Conte ed a lui, fa geroglifici politici strani e banali. Consiglio a Conte di diffidare della coppia Di Maio - Grillo, che, prima o poi, vogliono fotterlo”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in risposta a Luigi Di Maio.

