"MARIA ROSARIA BOCCIA E' VENUTA AGLI SCAVI, IN MUNICIPIO, AL PARCO ARCHEOLOGICO" - CARMINE LO SAPIO, SINDACO DI POMPEI, AFFERMA CHE LA BAMBOLONA VESUVIANA, NON HA MAI PRESENZIATO ALLE RIUNIONI STRATEGICHE CON IL PREFETTO PER LA SICUREZZA DEL G7 CULTURA MA POI AMMETTE LE VISITE CON SANGIULIANO (A CHE TITOLO?) - "CHE DOVEVO CHIEDERLE I DOCUMENTI? MI SONO FIDATO. GLI OCCHIALI SPIA? NON CE LA FACEVO" - E SCARICA "GENNY DELON": "SE IL G7 NON SI FA A POMPEI, IL SOTTOSCRITTO NON HA COLPA..."

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il "Corriere della Sera"

carmine lo sapio

Pare che il G7 della Cultura si farà senza Pompei. «E io incrocio le dita per scaramanzia, anzi, come si dice qui, “faccio le corna”», si cautela Carmine Lo Sapio, 70 anni, ex pd, il primo cittadino tirato in ballo, per forza di cose, dalle rivelazioni della ormai nota concittadina. [...]

Maria Rosaria Boccia sostiene di avere partecipato a riunioni strategiche.

«Non a quelle con il prefetto, non ci vengono nemmeno i miei collaboratori. Là non l’aggio mai vista, non ci è stata, lo giuro sul mio onore di uomo. Ma di uomo vero, eh».

Vi hanno fotografato.

«Non nego che sia venuta agli scavi, in municipio, al parco archeologico, del resto era con il ministro, che dovevo chiederle i documenti? Mi sono fidato».

carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano

Usava degli occhiali spia con la telecamera, forse anche con lei. Li ha notati?

«No, ma non ho alcun timore o ansia in proposito».

La conosce da quando era piccola. Ha mai sospettato che potesse usare queste tattiche da 007?

«Non ce la facevo, non immaginavo che potesse fare queste attività».

L’ha svelato lei stessa.

«Peggio mi sento. Non credevo che Rosaria avesse tutto questo tempo e questa fantasia. Sono giorni che mi tocca parlare di lei, spero che finisca presto, non ne posso più, è diventato un rompicapo».

gennaro sangiuliano riceve la chiave d oro di pompei dal sindaco carmine lo sapio

Se Pompei perdesse questa vetrina le dispiacerebbe?

«Certo, altrimenti sarei un cretino. Nel frattempo domani ho una riunione con altri sindaci locali per sostenere la nostra candidatura a capitale della Cultura 2027. Ho le carte in regola, questa storia non riguarda me ma il ministero».

La sento fiducioso.

«Per noi il G7 sarebbe importante, come l’arrivo di Madonna e di Nick Mason dei Pink Floyd. Se non si fa, il sottoscritto non ha un decimo di millimetro di colpa».

carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia carmine lo sapio simona russo maria rosaria boccia 1 luca palamara maria rosaria boccia carmine lo sapio 1 carmine lo sapio simona russo maria rosaria boccia 4 carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 1 carmine lo sapio gennaro sangiuliano