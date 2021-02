4 feb 2021 09:20

"MARIO DRAGHI È UN PRAGMATICO SENZA IDEOLOGIE" - L'ECONOMISTA GIAMPAOLO GALLI, EX DG DI CONFINDUSTRIA: "È SBAGLIATO DESCRIVERLO COME UN BANCHIERE ANCHE SE HA FATTO UN BREVE PERIODO A GOLDMAN SACHS. E NON HA SENSO PARLARE DI LUI COME "UOMO DELL'AUSTERITÀ" SOLO PERCHÉ NELL'AGOSTO DEL 2011 FIRMÒ LA FAMOSA LETTERA CON TRICHET AL GOVERNO ITALIANO IN CUI CHIEDEVA TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA - FU IL PROTAGONISTA DELLE PRIVATIZZAZIONI NELLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI NOVANTA PERCHÉ QUELLA ERA LA COSA DI FARE. NON PERCHÉ SPOSASSE UN'IDEOLOGIA LIBERISTA MA PERCHÉ BISOGNAVA ENTRARE NELL'EURO"