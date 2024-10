"IL MARTIRO DI SINWAR NON FERMERÀ HAMAS" - DA TEHERAN L'AYATOLLAH ALI KHAMENEI PROVA A FARE LA VOCE GROSSA, MA L’UCCISIONE DEL CAPO DI HAMAS È L’ENNESIMO COLPO AL REGIME IRANIANO - IL MEDICO ISRAELIANO CHE HA EFFETTUATO L'AUTOPSIA SUL CORPO DI SINWAR RIVELA CHE IL TERRORISTA È MORTO DOPO CHE UN CECCHINO LO HA COLPITO IN TESTA CON UN PROIETTILE - HAMAS DEVE NOMINARE UN NUOVO LEADER, CHE POTREBBE ESSERE MOHAMMAD, IL FRATELLO DI SINWAR...

KHAMENEI, 'IL MARTIRO DI SINWAR NON FERMERÀ HAMAS'

ali khamenei con in mano un fucile prega per nasrallah a teheran

(ANSA-AFP) - Il movimento islamico palestinese Hamas è "vivo e rimarrà tale" nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar, ucciso durante un'operazione militare israeliana: lo ha detto oggi il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei.

"La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza" contro Israele, ma esso "non si fermerà affatto con il martirio di Sinwar", ha affermato Khamenei in un comunicato.

COPERTINA DI TIME SULLA MORTE DI YAHYA SINWAR

Adesso che l’anatomopatologo ha terminato le analisi, il corpo di Yahya Sinwar è tenuto in un luogo segreto e potrebbe diventare parte di un futuro scambio con i nuovi capi di Hamas. Il medico che ha effettuato gli esami — rivela il telegiornale del Canale 11 — spiega che la morte del boss dei boss è sopravvenuta dopo molte ore: Sinwar era stato colpito da un proiettile alla testa e ferito in altri punti.

L’intelligence militare stima che il leader fondamentalista abbia passato nascosto nei tunnel il 90 per cento di questi 378 giorni di guerra, sarebbe uscito poco tempo fa — secondo alcune fonti — per cercare di raggiungere l’area umanitaria di Al Mawasi sul Mediterraneo, un settore della Striscia che l’esercito assicura essere protetto.

L’organizzazione deve adesso nominare un nuovo leader, è probabile che verrà scelto tra i dirigenti all’estero, per ora a parlare è Khalil Al Hayya che lo stesso Sinwar aveva lasciato alla guida dei negoziati dopo la morte di Ismail Haniyeh, ucciso alla fine di luglio. [...]

khamenei guida la preghiera per nasrallah a teheran

Il comando dei paramilitari jihadisti potrebbe essere preso da Mohammad, il fratello di Sinwar ora in cima alla lista dei ricercati. Le truppe stanno continuando l’offensiva nel nord della Striscia e domenica il governo di Benjamin Netanyahu si riunisce per discutere se affidare la distribuzione di aiuti umanitari in queste zone a società private americane.

I contractor si occuperebbero anche della sicurezza per i trasporti: qualche giorno fa Lloyd Austin, il capo del Pentagono, e Antony Blinken, il segretario di Stato, hanno inviato una lettera al premier minacciando il blocco nella fornitura di armamenti finché la situazione per l’ingresso di cibo non migliorerà, i palestinesi uccisi in totale sono oltre 42 mila.

MEME SULLE UCCISIONI DI HANIYEH, NASRALLAH E SINWAR

Il negoziato La Casa Bianca è convinta che Sinwar fosse il principale ostacolo al raggiungimento di un’intesa, «adesso siamo a un punto di svolta fondamentale», commentano i portavoce. Resta da capire quanto Bibi, com’è soprannominato, sia disposto ad arrivare a un accordo con il rischio di perdere gli alleati oltranzisti e messianici nella coalizione. [...]

Fonti a Gerusalemme spiegano che l’uccisione di Sinwar — il pianificatore dei massacri del 7 ottobre, 1.200 persone morte — non rallenta la preparazione per la rappresaglia contro il regime islamico. Che vuole mantenere saldo l’asse bellico attorno a Israele. Così i pasdaran minacciano che il «nome del martire Sinwar infiammerà il fuoco della resistenza», mentre il presidente Masoud Pezeshkian avverte «che le forze continueranno a combattere contro l’occupazione». [...]

