TELEVIDEO E LA SCRITTA MATTO RENZI
MATTEO RENZI HOUSE OF CARDS renzi osho MATTEO RENZI PD renzi jep gambardella
"MATTO RENZI" - CHE BRUTTA FINE PER MATTEUCCIO PERCULATO ANCHE DAL 'TELEVIDEO' – LA CLAMOROSA GAFFE NELLA GIORNATA IN CUI L'EX PREMIER ANNUNCIAVA L'ADDIO AL PD – SUI SOCIAL E’ GARA AL POST PIU’ IRONICO - QUALCUNO HA RECUPERATO UN VECCHIO TORMENTONE DI RENZI RIFERITO A LETTA E LO HA RIADATTATO IN “GIUSEPPI, STAI SERENO” - VIDEO-
TELEVIDEO E LA SCRITTA MATTO RENZI
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SCISSO DA LONTANO - IL PIANO DI RENZI PER L'ADDIO AL PD HA AVUTO UN LUNGO SVILUPPO - A LUGLIO SONO ARRIVATI 260MILA EURO AI COMITATI CIVICI, DI CUI 100MILA ARRIVANO DALLE TASCHE DI DANIELE FERRERO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA VENCHI - AD AGOSTO, ANCHE I PARLAMENTARI RENZIANI HANNO INIZIATO A FARE DONAZIONI...
''È SOLO UN'OPERAZIONE DI POTERE. MA PUO' RICATTARE LA MAGGIORANZA'' - RICOLFI SU RENZI: ''UNA REAZIONE AL PD TROPPO A SINISTRA? MACCHE'! IL PARTITO È STATO SINISTRIZZATO PROPRIO DA RENZI, CHE COSTRINGENDO ZINGARETTI A FARE UN GOVERNO CON I 5STELLE NE HA SPENTO OGNI VOCAZIONE RIFORMISTA, E RESUSCITATO I PEGGIORI ISTINTI GIUSTIZIALISTI E ASSISTENZIALISTI - RENZI DIVERSAMENTE DA MACRON VIENE DA UNA SONORA SCONFITTA (AL REFERENDUM), E ORMAI HA UNA PATENTE DI INAFFIDABILITÀ TOTALE''
DIECI BUONE RAGIONI CHE RENDERANNO IRRILEVANTE L’ADDIO AL PD DI RENZI - AVRÀ L’UE CONTRO E DI MAIO NON ACCETTERÀ DI SEDERE A UN TAVOLO DI CONTRATTAZIONE CON L'EX PREMIER. A QUEL PUNTO RENZI PROVERÀ A FAR CADERE CONTE? DIFFICILE CHE POSSA RIUSCIRGLI, VISTO CHE LA SUA PATTUGLIA DI SENATORI ARRIVA A STENTO A DIECI. VOLETE CHE NON SI TROVINO DIECI "RESPONSABILI" A PALAZZO MADAMA PRONTI A SOSTITUIRLI IN CASO DI NECESSITÀ?
LA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO LA NOMINA DI CHRISTINE LAGARDE ALLA GUIDA DELLA BCE: 394 FAVOREVOLI, 206 I CONTRARI, 49 LE ASTENSIONI - IL PARERE NON E’ VINCOLANTE: LA DECISIONE SPETTERÀ AL CONSIGLIO EUROPEO A OTTOBRE - I GRILLINI SI SONO ASTENUTI, A FAVORE IL PD, CONTRARI LEGA E FRATELLI D’ITALIA…