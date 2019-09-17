"MATTO RENZI" - CHE BRUTTA FINE PER MATTEUCCIO PERCULATO ANCHE DAL 'TELEVIDEO' – LA CLAMOROSA GAFFE NELLA GIORNATA IN CUI L'EX PREMIER ANNUNCIAVA L'ADDIO AL PD – SUI SOCIAL E’ GARA AL POST PIU’ IRONICO - QUALCUNO HA RECUPERATO UN VECCHIO TORMENTONE DI RENZI RIFERITO A LETTA E LO HA RIADATTATO IN “GIUSEPPI, STAI SERENO” - VIDEO

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TELEVIDEO E LA SCRITTA MATTO RENZI TELEVIDEO E LA SCRITTA MATTO RENZI

Matteo Renzi diventa "Matto Renzi", almeno per Televideo che, nella giornata in cui l'ex premier annunciava l'addio al Pd, è scivolato in una clamorosa gaffe. Sicuramente involontario, il refuso sembra però allinearsi alla corrente di pensiero sostenuta da tutti: Renzi avrebbe dovuto evitare la scissione, se pensava di rimanere ancora un po' sulla scena politica.

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politica

''È SOLO UN'OPERAZIONE DI POTERE. MA PUO' RICATTARE LA MAGGIORANZA'' - RICOLFI SU RENZI: ''UNA REAZIONE AL PD TROPPO A SINISTRA? MACCHE'! IL PARTITO È STATO SINISTRIZZATO PROPRIO DA RENZI, CHE COSTRINGENDO ZINGARETTI A FARE UN GOVERNO CON I 5STELLE NE HA SPENTO OGNI VOCAZIONE RIFORMISTA, E RESUSCITATO I PEGGIORI ISTINTI GIUSTIZIALISTI E ASSISTENZIALISTI - RENZI DIVERSAMENTE DA MACRON VIENE DA UNA SONORA SCONFITTA (AL REFERENDUM), E ORMAI HA UNA PATENTE DI INAFFIDABILITÀ TOTALE''