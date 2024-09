"MELONI NON M'HA CHIAMATO, MATTARELLA SÌ" - IRENE PRIOLO, PRESIDENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA, È UN FIUME IN PIENA CONTRO LA PREMIER, CHE NON HA TROVATO UN MOMENTO PER CHIAMARLA DOPO L'ALLUVIONE CHE HA COLPITO LA REGIONE - IERI, MENTRE LA ROMAGNA ERA SOMMERSA, ALCUNI DEPUTATI DI FRATELLI D'ITALIA HANNO SFRUTTATO L'OCCASIONE PER ATTACCARE LA GIUNTA REGIONALE PD - PRIOLO: "IL GOVERNO METTA I SOLDI SULLA PREVENZIONE..."

ALLUVIONE: PRIOLO, MELONI NON M'HA CHIAMATO, MATTARELLA SÌ

(ANSA) - "Mattarella lo ringrazio tanto, Meloni non m'ha chiamato, ma Mattarella sì". Così la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzione, Irene Priolo, al punto stampa in Prefettura a Ravenna sullo scontro politico di ieri su nuova alluvione e fondi.

"Bisogna chiedere al ministro Musumeci perché questa attenzione solo sull'Emilia-Romagna visto che abbiamo l'alluvione anche nelle Marche. Si fa sempre dell'Emilia-Romagna un caso politico ma non è normale. Non si prenda la nostra regione come una regione non efficiente. È vergognoso. Veniamo descritti come una regione incapace e io non ci sto".

ALLUVIONE: PRIOLO, LA PREVENZIONE NON VIENE FINANZIATA 'IL GOVERNO FACCIA IL GOVERNO, CI METTA I SOLDI'

(ANSA) - "Il Governo faccia il Governo, metta i soldi sulla prevenzione. Avremmo fatto molti più cantieri ma non viene finanziata la prevenzione". Così la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzione, Irene Priolo, al punto stampa in Prefettura a Ravenna sullo scontro politico di ieri su nuova alluvione e fondi.

"Adesso ho bisogno di aiutare i cittadini - si sfoga Priolo con la voce quasi rotta - Noi stiamo dando l'anima a questa regione non da oggi ma da un anno e mezzo. Questo è uno spettacolo misero e non ci voglio più entrare".

ALLUVIONE, E-R CHIEDERÀ LO STATO DI EMERGENZA

(ANSA) - "Stamattina firmerò la dichiarazione di stato di emergenza", "dobbiamo avere velocità anche dal punto di vista operativo e speriamo che il governo la firmi prima possibile". Così la presidente di Regione facente funzione, Irene Priolo, al punto stampa in Prefettura a Ravenna sull'alluvione in Emilia-Romagna.

