8 set 2022 08:44

"MI DICA SOLO UNA RIFORMA LIBERALE FATTA DA BERLUSCONI. IO CHE SONO COMUNISTA NE HO FATTE UN PAIO" – BERSANOV ATTACCA LA BADANTE DEL CAV LICIA RONZULLI - "COME MAI NEL CENTRODESTRA OGGI TROVIAMO COSÌ TANTI CONSERVATORI E COSÌ POCHI LIBERALI? PERCHÉ NON È DI CENTRO NEANCHE LUI. LA VERITA’ E’ CHE IN ITALIA NON CI SONO LIBERALI” – VIDEO