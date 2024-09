"MI PIACE GUARDARE I PORNO TRANS" - IL CANDIDATO REPUBBLICANO A GOVERNATORE DEL NORTH CAROLINA, MARK ROBINSON (CHE SI AUTOPROCLAMA "NAZISTA NERO E PERVERTITO") ATTACCA LA "CNN" ("RACCONTA VISCIDE BUGIE") CHE HA DIFFUSO I MESSAGGI CHE ROBINSON INVIAVA SUL SITO PORNO "NUDE AFRICA" - QUATTRO ESPONENTI REPUBBLICANI CHE LAVORAVANO ALLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE SI SONO DIMESSI DOPO LE RIVELAZIONI...

(ANSA) - Mark Robinson, il candidato repubblicano alla poltrona di governatore della North Carolina finito nella bufera per una serie di post razzisti e volgari su un sito hard in cui si definiva 'razzista nero', ha attaccato la Cnn che per prima ha diffuso le frasi. "Racconta bugie viscide", ha accusato il politico ribadendo che non intende fare un passo indietro. "La mia missione è vincere le elezioni", ha detto Robinson.

CASO 'NAZISTA NERO', SI DIMETTONO 4 DIRIGENTI IN NORTH CAROLINA ANCHE DIRETTORE CAMPAGNA DEL CANDIDATO GOVERNATORE REPUBBLICANO

(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - Quattro importanti esponenti della campagna di Mark Robinson, il candidato alla poltrona di governatore del North Carolina, si sono dimessi dopo le rivelazioni della Cnn sulle frasi razziste e volgari del politico repubblicano appoggiato da Donald Trump.

Il consulente generale e consigliere Conrad Pogorzelski III, il direttore della campagna Chris Rodriguez, il direttore finanziario Heather Whillier e il vice direttore della campagna Jason Rizk hanno lasciato all'indomani dello scandalo e della pubblicazione di post incendiari su un sito hard nei quali Robinson si definiva un "nazista nero".

"La mia campagna continuerà a concentrarsi sulle questioni sostanziali in gioco in queste elezioni: costruire un'economia che cresca da Murphy a Manteo; tagliare le tasse ed eliminare la burocrazia inutile; rimuovere la politica dalle nostre aule; e reprimere la criminalità violenta e le droghe pericolose", ha dichiarato il candidato che per il momento non sembra voler fare un passo indietro ma che il tycoon non ha voluto con lui sul palco in un comizio ieri in North Carolina.

