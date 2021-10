5 ott 2021 15:52

"MILANO CITTÀ FIGHETTA, NON SORPRENDE CHE VINCA UNO DI FINTA SINISTRA COME SALA" - VITTORIO FELTRI, CANDIDATO NELLE LISTE DI FRATELLI D’ITALIA, ROSICA PER LA SCONFITTA SONORA: "LA GENTE NON VOTA PIÙ PERCHÉ HA PERSO LA PASSIONE NELLA POLITICA. A MILANO PIOVEVA, FIGURATI SE ANDAVANO AI SEGGI. SALVINI HA GOVERNATO UN PO' CON TUTTI, GLI ELETTORI DELLA LEGA NON CI HANNO CAPITO PIÙ NIENTE. GIORGIA MELONI HA TRIPLICATO I VOTI MA…"