"IL MIO M5S ORMAI NON C'È PIÙ. DI DRAGHI PREMIER SEPPI GIÀ IN AGOSTO DA FONTI ISTITUZIONALI…" - ALESSANDRO DI BATTISTA SPARA A ZERO CONTRO TUTTI PER LANCIARE IL SUO NUOVO LIBRO "CONTRO!": "C'È UN LIVELLO DI CONFORMISMO NEL PAESE CHE NON C'ERA NEANCHE CON BERLUSCONI. DAPPERTUTTO SI ADORA DRAGHI. BEPPE GRILLO LO HA DEFINITO UN GRILLINO. NON MI SPIEGO COME ABBIA POTUTO DIRLO - OGNI VOLTA CHE UN 5STELLE PARLA DEL PONTE SULLO STRETTO MI SENTO PIÙ LONTANO DAL M5S - POTREI RIAVVICINARMI AL MOVIMENTO SOLO SE..."

Estratto dell'articolo di Luca De Carolis per "il Fatto quotidiano"

ALESSANDRO DI BATTISTA

Alessandro Di Battista sbatte […] contro pensieri e atti di un Movimento che va in un'altra direzione dalla sua, e che soprattutto sta nel governo di Mario Draghi, a cui lui ha detto no. "Si è trattato di non perdere la stima di me stesso" assicura l'ex deputato in Contro!, il suo nuovo libro in uscita per PaperFirst.

[…] C'è una pandemia ancora in corso. Pesa, no?

C'è un livello di conformismo nel Paese che non c'era neanche con Berlusconi. Dappertutto si adora Draghi. […] Beppe Grillo ha detto sì all' ex presidente della Bce Draghi, e lo ha definito un grillino. Non mi spiego come abbia potuto dirlo. Poteva chiederglielo.

ALESSANDRO DI BATTISTA BEPPE GRILLO

[…] Nel suo libro lei scrive: "Fu Luigi Di Maio a dirmi, a fine novembre 2020, che la crisi del governo Conte ci sarebbe stata". Cosa le disse esattamente?

Luigi mi disse che Matteo Renzi non si sarebbe fermato.

Parlaste anche della possibilità di Draghi premier?

Fonti istituzionali, non del Movimento, mi parlarono per la prima volta di questa eventualità già a metà agosto. Pochi giorni dopo, l'attuale presidente del Consiglio parlò al Meeting di Comunione e Liberazione. Tenne un discorso ordinario, ma che venne commentato con toni di adorazione, neanche fosse Martin Luther King. Per questo scrissi un articolo definendolo "apostolo delle élite".

MARIO DRAGHI - QUESTION TIME ALLA CAMERA

[…] E il Ponte di Messina, che nodo è? Ieri sul Fatto anche Giuseppe Conte è stato possibilista: "Ho una posizione laica, bisogna studiare le carte".

Io no. Ogni volta che leggo qualche 5Stelle parlarne mi sento più lontano dal M5S. Mi indigna che si discuta di più del Ponte sullo Stretto che della strage del Ponte Morandi. Ma per fortuna è contraria anche una buona parte del M5S.

i posti di daddy draghi 7

[…] Quando deciderà se rientrare nel M5S?

Come ho già detto, a settembre deciderò se continuare a scrivere in totale libertà o se tornare in politica. Ma è chiaro che potrei riavvicinarmi al Movimento solo se uscisse dal governo Draghi. […]

[…] Appunto. Quanti ex 5Stelle la chiamano regolarmente?

In diversi, sia ex che eletti ancora dentro. Ma io non sto facendo operazioni politiche. […]

alessandro di battista DAVIDE CASALEGGIO ALESSANDRO DI BATTISTA