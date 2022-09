"AL MOMENTO NON VEDIAMO ALCUN ESODO DALLA RUSSIA VERSO I CONFINI EUROPEI" - DA BRUXELLES RIDIMENSIONANO LE DIMENSIONI DEL FLUSSO MIGRATORIO DEI DISERTORI RUSSI CHE SCAPPANO DALLA FOLLIA DI PUTIN CHE LI VUOLE SPEDIRE AL FRONTE - NEI GIORNI SCORSI AL CONFINE TRA RUSSIA E FINLANDIA IL TRAFFICO IN INGRESSO È STATO PIÙ ALTO DEL SOLITO (CIRCA 8MILA AL GIORNO) MA POI SI È STABILIZZATO - VIDEO

(ANSA) - "Al momento non vediamo alcun esodo dalla Russia verso i confini europei". Lo sostiene un alto funzionario della Commissione Europea, precisando che le rilevanti agenzie europee stanno acquisendo i dati per capire l'entità del fenomeno. "L'introduzione della mobilitazione parziale, in Russia, è avvenuta solo la settimana scorsa". Al confine con la Finlandia, intanto, il traffico in ingresso nel corso de fine settimana è stato più alto del solito (circa 8mila ingressi al dì) ma poi si è "stabilizzato". I dati sono stati forniti dalla Guardia di Frontiera finlandese.

CITTADINI RUSSI IN FUGA ALLA FRONTIERA CON LA FINLANDIA

CITTADINI RUSSI IN FUGA ALLA FRONTIERA CON LA FINLANDIA CITTADINI RUSSI IN FUGA ALLA FRONTIERA CON LA FINLANDIA