DAI "NANI&BALLERINE" ALLE PORNOSTAR - PRISCILLA SALERNO, PROFESSIONE PORNODIVA, ENTRA IN POLITICA CON I SOCIALISTI: GUIDERA’ IL DIPARTIMENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL NUOVO PSI - L’ATTRICE CHE RITIENE IL PORNO “UNA VOCAZIONE” CORONA IL SUO SOGNO: “MI HANNO INSULTATA TALMENTE TANTO CHE LA RITENGO UNA VIOLENZA. NON SI SONO PERÒ SBARAZZATI DI ME, ORA MI CANDIDERÒ ALLE PROSSIME ELEZIONI” - LO SPOGLIARELLO PER FESTEGGIARE LA PROMOZIONE DELLA SALERNITANA