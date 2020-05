16 mag 2020 07:54

"NANNI MORETTI? DI POLITICA NON HA MAI CAPITO NULLA" – CLAUDIO MARTELLI, DIRETTORE DEL RINATO ‘L’AVANTI’ IN UNA DIRETTA FACEBOOK: "‘IL PORTABORSE’? IL PROTAGONISTA DEL FILM CESARE BOTERO ERA UN DEPUTATO DI MANTOVA E ANCHE IO LO SONO STATO...MA NON MI RICONOSCO IN QUELLA STORIA - SILVIA ROMANO? LA FARNESINA NON DEVE AUTORIZZARE ESPATRI PER MOTIVI UMANITARI NEI PAESI A RISCHIO" – VIDEO