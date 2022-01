11 gen 2022 11:18

"NÉ BERLUSCONI NÉ SALVINI SEMBRANO DISPOSTI AD ASSECONDARE DRAGHI NEL PERCORSO VERSO IL QUIRINALE" - STEFANO FOLLI: "CHI SI ATTENDEVA IL COLPO DI SCENA NON PUÒ CHE ESSERE DELUSO. LE COSE POSSONO CAMBIARE, OVVIO, MA NON NECESSARIAMENTE A FAVORE DI DRAGHI. IL RISENTIMENTO È CRESCIUTO TROPPO, IN PARALLELO AL LIEVITARE DELL'AMBIZIONE BERLUSCONIANA. NON C'È AL MOMENTO UN ACCORDO SU QUALE GOVERNO, QUALE MAGGIORANZA, QUALE PREMIER CI SARANNO NEL CASO IN CUI NON CI FOSSE PIÙ DRAGHI…"