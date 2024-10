"NESSUNO DECIDE SU COSA SI PUÒ O NON SI PUÒ DISCUTERE" - DA FORZA ITALIA CONTINUANO A RANDELLARE LA LEGA E RILANCIANO LA PROPOSTA DELLO IUS SCHOLAE - RAFFAELE NEVI, DEPUTATO E PORTAVOCE DI FI: "NEL PROGRAMMA DI GOVERNO C'È SCRITTO CHE DOBBIAMO FAVORIRE L'INTEGRAZIONE, LA NOSTRA PROPOSTA È IN QUESTO AMBITO. È UNA COSA SERIA SU CUI AVVIARE UN DIALOGO" - IL "VAFFA" DEI GIOVANI LEGHISTI A TAJANI

Cittadinanza: FI, nessuno decide su cosa si può o non si può discutere

RAFFAELE NEVI

(LaPresse) - "L'approccio che bisogna avere è quello di una discussione di merito, poi si può anche non essere d'accordo, la cosa che non va bene è che ci sia qualcuno che decide cosa si può o non si può discutere".

Lo ha detto a LaPresse Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia, a proposito della proposta azzurra dello Ius Italiae. Nevi plaude all'apertura del capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan: "Bene l'approccio di Malan, si discute con serietà, senza drammi.

Siamo consapevoli che non è un'urgenza di domani mattina, ma una cosa seria su cui avviare un dialogo. Speriamo che anche nella Lega prevalga questo approccio, bisogna abbassare i toni, traquillizzarsi, c'è solo da discutere e ragionare.

Nel programma c'è scritto chiaramente che dobbiamo favorire l'integrazione e la nostra proposta va in questo senso, quindi siamo nell'ambito del programma di governo". "La cosa che non accettiamo - ha rimarcato - è che ci sia qualcuno che dice quello che possiamo e non possiamo discutere nella coalizione".

