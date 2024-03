18 mar 2024 16:15

"NON E' BIPOLARE, E' BILATERALE" - IL MINISTRO URSO E IL SOTTOSEGRETARIO BUTTI MEJO DI GIANNI E PINOTTO NELLA DISASTROSA CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DELLA RIUNIONE MINISTERIALE DEL G7 - GIULIA POMPILI (“IL FOGLIO”): “UNA COLLEGA GIAPPONESE PROVA A FARE UNA DOMANDA, VIENE DERISA E IL MICROFONO VIENE PASSATO A UN SIGNORE, CHE NON È UN GIORNALISTA” - IL SOTTOSEGRETARIO BUTTI INTERROMPE URSO: ‘IO DEVO ANDARE, HO DUE BILATERALI". URSO: "OK, E POI TORNI QUA!..." - PER LA PRIMA VOLTA LA RIUNIONE È STATA DIVISA A METÀ: PRIMO GIORNO A VERONA E SECONDO GIORNO A TRENTO. PERCHÉ? URSO VOLEVA UN G7 TUTTO PER SÉ E...