3 feb 2021 10:10

"NON BASTA DIRE 'È ARRIVATO DRAGHI, VIVA DRAGHI'" - ANDREA ORLANDO NON ESULTA PER LA SCELTA DI MATTARELLA: "PUÒ SEMBRARE CHE LA FORZA DEL NOME POSSA RISOLVERE I PROBLEMI MA È FUORVIANTE. SERVE UNA GRANDE CAPACITÀ DI SINTONIA CON IL PAESE PER EVITARE IL RISCHIO DI UNA CRISI ECONOMICA E SOCIALE. BISOGNA EVITARE GLI ERRORI DEL PASSATO…" (BASTA RICORDARE CHE IL GOVERNO MONTI HA "CREATO" GRILLINI, LA ROTTAMAZIONE DI RENZI E L'ASCESA DI SALVINI)