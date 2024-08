1 ago 2024 19:40

"NON CONVIENE LASCIARLE LE CHIAVI QUANDO VAI IN VACANZA. CINQUE LETTERE: SALIS" – COME OGNI ESTATE, I FRATELLI D’ITALIA ROMPONO I COJONI ANCHE SOTTO GLI OMBRELLONI, PER DIFFONDERE “IL CRUCIVERBA DEI PATRIOTI” – GIOVANNI DONZELLI, MADIDO DI SUDORE SUL LUNGOMARE DI OSTIA, COMPILA IL QUIZ: “I GRILLINI VOLEVANO COMBATTERLA MA LO SONO DIVENTATI”; “QUALE PARTITO HA CRITICATO LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE SALVO POI USUFRUIRNE?”...