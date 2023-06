DAGO-SELEZIONE

TWEET SULLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI

Marco Noel @MarcoNoel19

Dite quello che volete, ma condividevamo una grande passione. No, non la politica, né la TV, né il calcio.

UnaRoSainAria @UnaRoSainAria

E dopo la regina Elisabetta se ne va l’ultimo degli immortali.

#SilvioBerlusconi

Sofy La Topa @DarkLadyMouse

Non fiori ma pullman di troie.

Dario D'Angelo @dariodangelo91

Che lo abbiate amato, che lo abbiate odiato, oggi poco importa. Con Silvio #Berlusconi se ne va una parte della vostra vita. Della nostra vita.

Barbascura X @BarbascuraX

Dai, lo sappiamo che è uno scherzo. È partito per le Canarie ed ha cambiato nome. Ora è John Silvani, 21 anni, aviatore

Dio @Dio

Berlusconi è morto.

Titolo del Giornale di domani: "LA MORTE È COMUNISTA".

Sottotitolo: "Dovevamo capirlo dalla falce".

Pierluigi Battista @PierluigiBattis

Già mi manca

Alberto Venco @AlbertoVenco

Ciao Silvio, fai ridere gli angeli lassù con le tue barzellette sulla Madonna.

Pink&Blue @PinkBlu70661120

Comunque a me fa un effetto stranissimo, mi sembra quasi irreale per quanto ormai sembrava un immortale...

saracinesca ? @lvnderhvze

ciao silvio, insegna agli angeli come fare festini.

Lorenzo Pregliasco @lorepregliasco

Per tanti della mia generazione non c'è mai stata politica senza Silvio #Berlusconi.

CALCIATORI BRUTTI

@CB_Ignoranza

Ci ha lasciato Silvio Berlusconi, all'età di 86 anni. Quarant’anni da presidente nel mondo del calcio, trofei su trofei e vittorie su vittorie. Riposa in pace, Silvio.

Dio @Dio

Silvio Berlusconi è morto, ma gli avvocati hanno appena presentato il ricorso.

Luca Fois @foisluca84

Aspetterei tre giorni.

Alessandro Masala @ShooterHatesYou

Avevo 10 anni nel '94. Ho certamente studiato le stagioni precedenti ma non ne ho memoria. Non ho mai vissuto un periodo politico senza Berlusconi, come me tantissimi. Il mio interesse per il mondo politico e per il civismo è nato in contrasto ai suoi governi. Sarà interessante.

maurizio crosetti @m_crosetti

Ha cambiato l'Italia. La preferivo prima.

federico ferrazza @ferrazza

Tutti diranno che ha fatto la Storia. Senza spiegarne il motivo. Perché non lo sanno.

Mangino Brioches @manginobrioches

Pietà umana, sempre, tutta, per chi muore, ma nessun diritto alla cancellazione delle responsabilità gravi nel peggioramento del Paese, delle bugie, dello sdoganamento del peggio, della volgarità spacciata per autenticità. No beatificazioni, per piacere (e per decenza).

Giulia @noviaderugge

assistito alla morte di Berlusconi, della regina Elisabetta, a una pandemia, a una quasi terza guerra mondiale, al Napoli che alza lo scudetto, alla Juve due volte in finale di champions, all’Italia che vince un europeo e non ho ancora trovato un fidanzato

