C'è un problema con i traduttori di Amanda Gorman. Gli editori si contendono The hill we climb, il poema che la giovane attivista californiana ha letto a Capitol Hill durante l'inaugurazione di Biden. L'edizione olandese è stata assegnata e poi tolta a Marieke Lucas Rijneveld, poetessa impegnata, ma bianca. Il motivo lo ha spiegato l'editore che detiene i diritti delle opere di Gorman: la traduttrice deve essere donna, giovane attivista e preferibilmente nera. Il problema si è riproposto con l'edizione catalana: il traduttore incaricato, il poeta Víctor Obiols, non risponde a nessuno di questi criteri.

Obiols, cos'è successo?

«Mi ha chiamato il mio editore, Enciclopèdia, dicendomi che dall'America avevano fermato tutto. Non rispondevo ai requisiti giusti per tradurre Amanda Gorman».

Con quale motivazione?

«Mi hanno detto che il mio profilo e il mio curriculum non erano adeguati. Sono uomo, bianco, non più giovane e pure catalano».

Lei aveva già cominciato a tradurre?

«Avevo finito e consegnato il testo. L'editore catalano era molto imbarazzato».

Si è stupito?

«Molto. Quando era uscita la vicenda della traduttrice olandese i miei amici mi hanno preso in giro: "Ora tocca a te". Ne ho riso, senza immaginare quello che sarebbe successo pochi giorni dopo».

Come ha reagito?

«All'inizio ha prevalso l'indignazione. Ho scritto dei tweet e poi li ho cancellati perché il tema è delicato e non voglio che le mie parole vengano strumentalizzate».

Lei ha tradotto Shakespeare e Oscar Wilde si sente inadatto per Amanda Gorman?

«No. Mi sembra una vicenda assurda. Io capisco molto bene la discriminazione culturale, la mia lingua, il catalano, era stata praticamente cancellata dalle dittature spagnole. Però questi temi trattati così sfociano nel fanatismo. Quando si cerca a tutti i costi la purezza si arriva al dogmatismo».

Non è giusto assegnare la traduzione a una giovane donna nera?

«Io mi rendo conto che c'è un torto secolare che si è perpetrato. Ma in fondo io, nel mio piccolo, sto subendo quello che hanno patito le persone di colore per secoli: la discriminazione per questione di razza, genere ed età».

Traducendo il poema ha mai avuto contatti con Amanda Gorman?

«No. E sto pensando di scriverle una lettera».

Per dirle cosa?

«Vorrei capire se lei conosce queste manovre. Penso di no. In fondo non le giovano. Poi vorrei dirle che non sono certo uno del Ku Klux Klan. Al contrario: sono sempre stato a favore dei diritti civili. Faccio parte di una Ong che costruisce pozzi in Burkina Faso. Sono amico di Bell Hooks, scrittrice femminista afroamericana».

Cosa pensa di Amanda?

«Quando l'ho vista in tv all'inaugurazione è stato come un balsamo, dopo gli anni del trumpismo. Certo, alla luce di quello che mi è successo, devo notare che è un po' incoerente mettere il veto su un traduttore perché non risponde a certi canoni e invece recitare in pubblico per un presidente bianco».

Visto che la sua traduzione è da buttare, come si pubblicherà una versione in catalano?

«Non è facile trovare una persona di colore, giovane che traduca in catalano. E quando si troverà non è detto che sia intellettualmente più affine ad Amanda Gorman, che è una ragazza di Los Angeles che ha studiato ad Harvard, di quanto lo sia io».

Cosa pensa del poema?

«Io sono più ermetico, amo Montale, quella di Gorman è una poesia di altro tipo. Un genere da pamphlet. Ma non è affatto male».

Come gestirà questa improvvisa notorietà?

«Di certo non l'ho cercata. Sono anche un cantautore, scriverò una canzone su queste vicenda».

