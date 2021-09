"NON NE AZZECCA UNA SALVINI IN QUESTO PERIODO. C’ERANO CENTINAIA DI PERSONE A COSENZA. HANNO SENSO QUESTE PENOSE POLEMICHE COSTRUITE SUL FALSO?" – ENRICO LETTA AL CONTRATTACCO DEL "CAPITONE" CHE AVEVA MESSO A CONFRONTO UN SUO EVENTO ELETTORALE CON QUELLO CALABRESE DEL PD: “PER LETTA SEDIE VUOTE, CON ME IN CENTINAIA” - LA RISPOSTA DEL PD: “HA USATO PHOTOSHOP, CLAMOROSO AUTOGOL”

“Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero“. Il tweet provocatorio di Matteo Salvini – che mette a confronto un proprio evento elettorale con quello calabrese del Pd – apre un botta e risposta sui social, con il segretario dem che replica: “Non ne azzecca una Salvini in questo periodo. Posto le foto per amor di verità. A Cosenza 33 gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20 gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso?”.

