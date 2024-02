"NON RIESCO A CAPIRE COME TRUMP POSSA ESSERE DALLA PARTE DI PUTIN, NON CAPISCE CHE MOSCA NON SI FERMERÀ MAI...” - CON UN’INTERVISTA ALLA CNN, ZELENSKY ENTRA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA PER DARE UNA MANO AL SUO AMICO BIDEN: “SE TRUMP SOSTERRÀ PUTIN SARÀ CONTRO GLI AMERICANI E GLI INTERESSI USA. LE SUE MINACCE ALLA NATO? SONO SOLO PAROLE, NON CREDO CHE LE ATTUERÀ - SENZA GLI AIUTI AMERICANI LA RUSSIA POTREBBE VINCERE E MILIONI DI UCRAINI MORIRANNO"

ZELENSKY TRUMP

ZELENSKY, SE TRUMP SOSTERRÀ PUTIN ANDRÀ CONTRO GLI USA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - "Non riesco a capire come Trump possa essere dalla parte di Putin, non capisce che Putin non si fermerà mai... se lo sosterrà sarà contro gli americani e gli interessi Usa": lo ha detto Volodymyr Zelensky in una intervista alla Cnn.

ZELENSKY, "LE MINACCE DI TRUMP ALLA NATO? SONO SOLO PAROLE"

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - "Le minacce alla Nato sono solo parole, non credo che le attuerà": lo ha detto Volodymr Zelensky in una intervista alla Cnn, commentando la promessa di Donald Trump di non difendere i Paesi dell'Alleanza che non pagano la giusta quota.

PUTIN BIDEN TRUMP2

ZELENSKY ALLA CNN, SENZA AIUTI USA LA RUSSIA PUÒ VINCERE

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - "Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraina moriranno" lo ha detto Volodymr Zelensky in una intervista alla Cnn. Il presidente ucraino ha detto di aver parlato con Mike Johnson e che lo speaker della Camera gli ha detto "fara' di tutto per sostenere l'Ucraina". "Devo fidarmi di lui", ha aggiunto. "I soldi americani finiscono in gran parte nella produzione militare Usa, non nel nostro bilancio", ha proseguito, promettendo comunque riforme per la trasparenza e la lotta alla corruzione.

trump biden TRUMP ZELENSKy