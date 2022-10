"NON SONO UN INCREDIBILE STALLONE MA NEMMENO UNO DI CUI LE DONNE DICONO: 'DIO MIO CHE DISASTRO'. NELLA MEDIA. A CHI NON È ANDATA MALE UNA VOLTA NELLA VITA?" – UNO STREPITOSO IGNAZIO LA RUSSA SOTTO LE LENZUOLA BY SABELLI FIORETTI: "QUANDO LA DONNA TRADISCE È PIÙ GRAVE – HO IN ME UNA ALTA PERCENTUALE FEMMINILE MA NON HO MAI AVUTO RAPPORTI OMOSESSUALI. SE MI SCOPRISSI GAY? LA PRENDEREI MALE. NON VORREI PERDERE I PIACERI DELL'ETEROSESSUALITÀ..”

Estratto dell’articolo di Claudio Sabelli Fioretti per il Fatto Quotidiano

IGNAZIO LA RUSSA

Ignazio La Russa Ammise di avere in sé una alta percentuale femminile. Ciò mi dette il coraggio di fiondarmi in quella crepa aperta. E gli chiesi se aveva mai avuto rapporti omosessuali. Posso fare questa domanda a un ex fascista? "Puoi. Ma la mia risposta è no", disse. Io, giornalista a schiena dritta, non mi arresi. Se ti scoprissi improvvisamente gay che cosa faresti? "La prenderei male. Non vorrei perdere i piaceri dell'eterosessualità".

(..)

Tradire è uguale per uomo e per donna? "Se ragiono dico di sì. Ma non ragiono e dico di no. Il tradimento della donna è più grave". Vergogna Ignazio! Ti avevo dato la possibilità di fare bella figura e l'hai gettata alle ortiche. Ma già che siamo ormai intimi, come sei come amante? "Tenero". Ecco fatto, avevo intervistato l'unico fascista tenero che si aggirava per l'Italia. Allora, quasi per vendicarmi, feci partire l'ultima domanda. Cattiva, antipatica, dispettosa. Anche un po' scema.

Sei un eiaculatore precoce?

ignazio la russa in sbatti il mostro in prima pagina 4

"Non sono un incredibile stallone". L'avevo capito. "Ma nemmeno uno di cui le donne dicono: 'Dio mio che disastro'. Nella media. A chi non è andata male una volta nella vita?".

È vero.

A chi?

