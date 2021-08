"NON SONO UN PERVERTITO, SONO SOLO UN ITALIANO…” – IL GOVERNATORE DI NEW YORK ANDREW CUOMO, PADRE CAMPANO E MADRE SICILIANA, PER DIFENDERSI DALLE ACCUSE DI MOLESTIE HA TIRATO FUORI LE SUE ORIGINI ITALIANE, SINONIMO DI INCAPACITA' DI ADEGUARSI A UN “CAMBIAMENTO CULTURALE” - UN TENTATIVO DI MASCHERARE GLI ATTEGGIAMENTI DA “PREDATORE” CON I RETAGGI CULTURALI – E “FOX NEWS” LO AFFONDA CON UN SOTTOPANCIA LAPIDARIO - VIDEO

Francesco Semprini per "la Stampa"

ANDREW CUOMO E IL SOTTOPANCIA DI FOX NEWS

Non solo i procedimenti giudiziari e l'annunciato esilio politico, ora Andrew Cuomo deve fare i conti con l'accanimento degli italiani. Certo il tentativo di spiegare la sua «affettuosità manifesta» sul posto di lavoro è stato piuttosto goffo, ma ad alcuni organi di informazione non è apparso vero coglierlo in fallo e assestargli il colpo del KO. Martedì l'ormai ex governatore di New York ha annunciato in diretta le sue dimissioni dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da undici donne e un rapporto della procuratrice generale dello Stato, Letitia James, che sembrerebbe inchiodarlo alle sue responsabilità. «Date le circostanze, la cosa migliore che posso fare per aiutare è farmi da parte, per permettere al governo di tornare a governare», ha detto.

cuomo bacia la mamma sulla testa

Poi però si è avventurato in una spinosa interpretazione antropologica di alcuni dei gesti che gli vengono contestati, ad esempio il bacio sulla guancia, un braccio attorno al collo in posa per una foto e il «tesoro» detto per chiamare una collaboratrice. Ha così ammesso di essere stato sempre «troppo affettuoso con le persone» e che il suo senso dell'umorismo può essere stato «pesante e privo di tatto». «L'ho fatto per tutta la mia vita, è quello che sono da quando ho memoria di me stesso - ha aggiunto - nella mia mente non ho mai superato il limite con nessuno, ma non mi sono accorto che questo limite era stato ridisegnato». Ma è la chiosa che ha innescato il corto circuito: «Ci sono cambiamenti generazionali e culturali che non ho apprezzato appieno, e avrei dovuto».

cuomo bacia al gore

Probabilmente voleva intendere di non essere stato capace di adeguarsi ai cambiamenti che la cultura americana ha sviluppato rispetto a quella presunta italiana di decenni addietro. Andrew Cuomo è figlio di Mario Cuomo, storico governatore di New York ed esponente di spicco del partito democratico di origini campane, e di Matilda Raffa di origini siciliane. Le sue parole sono state così interpretate come un'accusa alle sue origini italiane per gli atteggiamenti inappropriati con le donne.

andrew cuomo 1

A completare l'opera sono stati alcuni organi di informazione come Fox News, emittente di orientamento conservatore, che ha proposto un eloquente sottopancia a corredo dell'immagine del governatore: «Cuomo: non sono un pervertito, sono solo un italiano». La parafrasi - il termine italiano non è stato pronunciato dal governatore - ha scatenato l'offensiva sul web e sui social da parte di italiani, oriundi e simpatizzanti. Tra chi lo ha definito indegno di avere sangue tricolore e chi lo ha accusato di essere ignobile nel tentare di mascherare i suoi atteggiamenti da «predatore» come retaggi culturali.

kathy courtney hochul e andrew cuomo 1

Per il 63enne democratico si tratta dell'affondo finale, costretto a uscire di scena con l'onta di aver tradito le sue origini. Sembrano lontanissimi i tempi del mito del «super Cuomo» costruito sulla brillante gestione dell'emergenza coronavirus. Lo stesso fratello Chris, volto noto di Cnn, lo ha caldeggiato nei giorni scorsi a dimettersi perché non sarebbe sopravvissuto alle ricadute del rapporto della procuratrice James. E così ieri a fare il suo esordio da governatrice ad interim è stata Kathy Hochul, che fra due settimane si insedierà ad Albany. Hochul, 62 anni, avvocatessa e già vice di Cuomo si è detta «pronta a guidare lo Stato di New York», dopo che aveva definito i comportamenti contestati al suo ex capo «disgustosi e fuorilegge».

anna ruch con cuomo andrew cuomo e bill clinton andrew cuomo nancy pelosi andrew cuomo. kathy hochul famiglia cuomo letitia james procuratore new york andrew cuomo annuncia la fine delle restrizioni a new york cuomo stringe il volto di un bambino andrew cuomo charlotte bennett con cuomo melissa derosa e andrew cuomo 1 andrew cuomo lindsey bolan ANDREW CUOMO SI DIMETTE IN DIRETTA TV