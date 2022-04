14 apr 2022 08:09

"NON VOGLIO FAR CADERE IL GOVERNO, ANCHE SE SU ALCUNI TEMI È DELUDENTE, E MI RIFERISCO PER ESEMPIO AGLI SBARCHI" - MATTEO SALVINI VUOLE TOGLIERSI L’ETICHETTA DI GUASTATORE: “LA RIFORMA DEL CATASTO? UN CONTO È FAR EMERGERE IL SOMMERSO, UN ALTRO APPLICARE I VALORI DI MERCATO AGLI ESTIMI CHE FAREBBERO SCATTARE GLI AUMENTI. VORREI PACE FISCALE SULLE CARTELLE, E AVREMMO DUE FINANZIARIE COPERTE"