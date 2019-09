"OGGI MUORE IL MOVIMENTO DI GIANROBERTO CASALEGGIO" – IACOBONI RIPESCA L’INTERVISTA RILASCIATA DAL FONDATORE DEL M5S A GIANLUIGI NUZZI NEL 2013 – DOMANDA: SE GIORGIO NAPOLITANO CHIEDESSE AL MOVIMENTO 5 STELLE DI ENTRARE IN UN GOVERNO CON IL PD, LEI COSA FAREBBE? RISPOSTA: "L'HO GIÀ DETTO, USCIREI DAL MOVIMENTO" – VIDEO

Oggi muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio

RIPhttps://t.co/QpKIywketr — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 3, 2019

Lascia un Aggregato elettorale e una mutazione culturale di massa che resisterà alla fine del M5S, e può modificare i tratti di tutto ciò con cui si mescolerà, a partire già da domani — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 3, 2019

davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto

Domanda: se Giorgio Napolitano chiedesse al movimento 5 stelle di entrare in un nuovo governo con il partito democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe?

Risposta di Casaleggio: L’ho già detto, uscirei dal Movimento

Domanda di Nuzzi: Oggi lo trova impraticabile? Impraticabile!

