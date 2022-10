6 ott 2022 17:36

"DA OGGI È VIETATO QUALSIASI AUMENTO DEI PREZZI. VIETATO!" - MENTRE IN EUROPA CI STIAMO SCERVELLANDO PER CAPIRE COME RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'INFLAZIONE IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO HA TROVATO UNA SOLUZIONE: VIETARLA PER LEGGE! - COSÌ È FACILE, ORA ASPETTIAMO IL DECRETO CHE VIETA I CONTAGI DA COVID COSÌ METTE FINE PURE ALLA PANDEMIA, E MAGARI GLI DANNO PURE IL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA!