"OGNUNO È FLUIDO COME VUOLE. VUOI VEDERE CHE DIVENTO FLUIDA ANCHE IO?" – LA CONFESSIONE DI ALESSANDRA MUSSOLINI CHE RACCONTA IN TV EPISODI DELLA SUA INFANZIA, DALLA SEPARAZIONE DEI GENITORI QUANDO ERA MOLTO PICCOLA, ALLA SUA POSIZIONE SULLE TEMATICHE DI GENERE – “OGGI PIÙ CHE MAI BISOGNA COMBATTERE TUTTI ASSIEME LE TANTE DISCRIMINAZIONI CHE, PURTROPPO, ESISTONO ANCORA”

Da repubblica.it

alessandra mussolini foto di bacco (3)

"Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole", dice Alessandra Mussolini durante la puntata di Da noi... a ruota libera, il talk show pomeridiano di Rai Uno. L'ex parlamentare si confessa tra vita privata e pubblica, racconta episodi della sua infanzia, dalla separazione dei genitori quando era molto piccola, alla sua posizione sulle tematiche di genere.

Fresca di esibizione sabato sera da Carlo Conti nello show Tale e Quale, dove aveva interpretato i panni della cantante Rosanna Fratello, Mussolini prima si è lasciata andare a una confessione personale: "Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza". Poi una riflessione sulle tematiche di genere: "Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole - ha detto a Francesca Fialdini - Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?".

ALESSANDRA MUSSOLINI A FAVORE DEL DDL ZAN

Non è la prima volta che Alessandra Mussolini affronta tematiche sociali e diritti. Più di un anno fa aveva espresso la sua opinione sul ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia. "Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo, esistono ancora", aveva detto in un'intervista a Chi corredata da foto in tenuta arcobaleno. Un cambio di rotta radicale, rimarcata anche dalla foto sui social in cui mostra la scritta ddl Zan sul palmo della mano in difesa del disegno di legge affossato in Parlamento dal centrodestra nella legislatura che sta per concludersi.

alessandra mussolini foto di bacco (1) ALESSANDRA MUSSOLINI SU CHI