23 dic 2022 13:32

"ORA IL PD RISCHIA LA LIQUIDAZIONE" – MENTRE AL NAZARENO PERDONO TEMPO IN DISCUSSIONI LUNARI, I DEM SONO TRAVOLTI DA SCANDALI (QATARGATE) E DAI SONDAGGI CHE DANNO IL PD IN CADUTA LIBERA – BONACCINI E DE MICHELI SPINGONO PER ANTICIPARE IL CONGRESSO, ELLY SCHLEIN NON SI ESPRIME, MA ALCUNI PARLAMENTARI CHE L'APPOGGIANO SPERANO, AL CONTRARIO, IN UN RINVIO, PER NON INTERFERIRE CON LE REGIONALI DEL 12 FEBBRAIO...