Fran Altomare@FranAltomare

tweet sul mattarella bis 3

Scusaci, Sergio. Perché dovevi riposare, perché meritavi tranquillità, ma soprattutto perché non avresti più dovuto avere a che fare con questa massa di inutili, inconcludenti, anonimi pirla. #Mattarella #MattarellaBis

Fran Altomare@FranAltomare

Tra l’altro in queste due parole appena dette c’era la stanchezza, la rassegnazione. Nonché la profonda consapevolezza che è veramente circondato da perfetti incapaci. #Mattarella #Mattarellabis

tweet sul mattarella bis 9

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Ma l'hanno capito che celebrando l'elezione di #Mattarella, certificano allo stesso tempo la loro totale inadeguatezza?

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Ma non dovremmo prima aspettare il voto online dei grillini? #Mattarella #Mattarellabis

annalisa camilli@annalisacamilli

La generazione che doveva rottamare i padri, è andata in ginocchio a chiedere ai padri di non andarsene. #Mattarella #Mattarellabis

Luca Telese@lucatelese

MATTARELLA BIS - MEME

Dopo quello che è accaduto, solo gli imbecilli possono non capire che l’elezione indiretta del presidente della Repubblica è l’unica cosa che ci salva dai Papeete, dalle bibbone e dalle Leopolde. #mattarella

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Mattarella paragonato a Pertini. Solo che invece della pipa lui fuma dai coglioni. [@VperViola]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Casellati: "Mi sento offesa e tradita". Poi ha premuto "Invia a tutti". [@pirata_21]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

A Porta a porta Vespa ha appena mostrato il plastico dei coglioni di Mattarella. [@ibico75]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

MATTARELLA BIS - MEME

Per tradurre il discorso di Mattarella, all'interprete Lis è bastato il dito medio. [

@Vatuttobene_]

Cecilia Strada@cecilia_strada

Caro #Mattarella, grazie perché "non ti sottrai" alle responsabilità. È giusto, è quel cerca di fare ogni giorno una brava persona. Però sappiamo pure che dovremmo essere un Paese migliore: lo fossimo, non ti avremmo chiesto quest'altro impegno. Quindi grazie, ma pure scusaci.

Mario Manca@MarioManca

La politica salvata da un signore che, per il bene del Paese, ha rinunciato al riposo che si era guadagnato in questi anni. Sui giochi della politica, sui cialtroni che hanno scritto sulla scheda i nomi più improbabili pensando che tutto fosse un gioco, meglio tacere. #Mattarella

Davide Maggio@davidemaggio

tweet sul mattarella bis 8

Da cittadino, felicissimo per #Mattarella Mi spiace solo che un ottantenne non possa godersi la vecchiaia per cercare di mettere una toppa ad una politica sempre più squallida e sempre più distante dal popolo.

Ansya Stalker @StalkerAnsya

I giornalisti che “era emozionato e preoccupato” quando chiaramente era incazzato come una biscia ma è un signore e quindi ha detto in modo elegante che mette da parte il piano di godersi la vecchiaia per colpa di un branco di deficienti #Mattarella

Fran Altomare@FranAltomare

Non è il colore della mia TV. Ragazzi, è NERO. #Mattarella #MattarellaBis

cicciogia@cicciogia

tweet sul mattarella bis 11

Gli hanno appena rinnovato il tempo determinato, ha traslocato due volte in un mese e non ha più la prospettiva di una pensione. #Mattarella come un trentenne qualsiasi, uno di noi.

Alberto Lela@AlbertoLela

Quel “se serve, io ci sono” è una frase di una potenza incalcolabile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un gigante davanti ad una marea di formiche. #Mattarella

MATTARELLA BIS BY VUKIC

Nicol@@N_i_c_o_la

In pratica non è cambiato nulla:

#Mattarella Presidente ?

#Salvini non capisce una minchia

? #Meloni sbraita

? #Letta vegeta

? #Berlusconi al San Raffaele

? #DiMaio contro #Conte

? #Renzi sta sulle palle a tutti

? #Suca sta bene su tutto?

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Pensate quando, tra una settimana esatta, nell'impossibilità di scegliere tra 25 canzoni di merda, Mattarella verrà proclamato vincitore di Sanremo. [@fabio_capp]

tweet sul mattarella bis 2

BufalaNews@Labbufala

#Casellati talmentente delusa che è tornata a casa con un volo di linea. #Mattarella

