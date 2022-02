11 feb 2022 17:56

"PIÙ I 5STELLE SI TERRANNO ALLA LARGA DAL PD, MEGLIO SARÀ PER LORO E PER TUTTI" - TRAVAGLIO SPINGE CONTE LONTANO DA LETTA: "DA MESI IL PD LANCIA ATTACCHI E SEGNALI DI INSOFFERENZA AL M5S, CHE NEL 2019 EBBE IL SOLO TORTO DI RIPORTARE AL GOVERNO I DEM SCONFITTI; IN COMPENSO, AVANCE A BERLUSCONI, ITALIA VIVA E CALENDA CON LE SCUSE DEL "CAMPO LARGO" E DELLA "MAGGIORANZA URSULA". È IL NUOVO-VECCHIO PD DEL GIOVANE- VECCHIO LETTA, L'OPPOSTO DI QUELLO DI ZINGARETTI…"