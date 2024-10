"UN PO' SCEMO LO SONO. SIAMO GIOVANI, NE DOBBIAMO MANGIARE DI PASTASCIUTTA" - IL MEA CULPA DI ALESSANDRO VERRI, CAPOGRUPPO DELLA LEGA IN CONSIGLIO COMUNALE A MILANO E COORDINATORE DEI GIOVANI LEGHISTI LOMBARDI CHE A PONTIDA HA ESPOSTO LO STRISCIONE "TAJANI SCAFISTA" (E CANTAVANO "VAFFANCULO") - VERRI: "ABBIAMO ESAGERATO. MI SPIACE, MA RIMANIAMO CONVINTI CHE LA CITTADINANZA NON SI REGALA..."

la bella gioventù di Pontida in coro "Tajani Tajani vaffanculo"...e striscioni "Ius Scholae in vista. Tajani scafista" o "Salis Orban ti aspetta"...poi quando gli chiedi dichiarazioni ufficiali negano...stiamo crescendo orde di barbari codardi#Pontida #Salvini #Tajani #6ottobre pic.twitter.com/NN2VzDdsJj — Sirio ? (@siriomerenda) October 6, 2024

Estratto dell'articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

alessandro verri matteo salvini

Alessandro Verri, lei era in prima fila davanti allo striscione contro Antonio Tajani “scafista”. Non ha fatto una bella figura. “Non so cosa dirle” risponde imbarazzato ma cortese il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Milano e coordinatore dei giovani leghisti lombardi.

Avete fatto infuriare il leader Matteo Salvini. Pentito?

“Beh, in realtà ci sono modi migliori per esprimere le nostre critiche. Noi rimaniamo convinti che la cittadinanza non si regala. Abbiamo un po’ esagerato. Mi spiace. Con il senno di poi la situazione poteva essere gestita meglio…”.

alessandro verri 8

Un’uscita a vuoto pesante.

“Cosa vuole, siamo giovani. Devo ancora mangiarne di pastasciutta…”. [...]

Salvini ha detto che quello che è successo è opera di “quattro scemi”. Si considera tale?

“Si’, un po’ scemo lo sono, visto com’è andata”.

Ma lo dice alla Fantozzi, si martirizza per il Capo?

“Ma no, abbiamo davvero esagerato”. [...]

