24 nov 2021 13:46

O IL "POLLO" CANTA O LO ESTRADANO NEGLI STATES - LA PROCURA ANTIDROGA DI MADRID HA DATO L'OK AL TRASFERIMENTO DI HUGO CARVAJAL, EX CAPO DELL'INTELLIGENCE MILITARE CHAVISTA, NELLE MANI DELLA GIUSTIZIA AMERICANA - L'EX ALTO UFFICIALE VENEZUELANO PENSA CHE SI TRATTI DI UNA FORMA DI PRESSIONE PER CERCARE DI OTTENERE DA LUI INFORMAZIONI SUL REGIME DI CHÁVEZ E MADURO: IN BALLO CI SONO ANCHE LE RIVELAZIONI SULLE PRESUNTE MAZZETTE MILIONARIE DATE DA CARACAS AL M5S…