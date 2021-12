"PREVEDO DI CANDIDARMI NEL 2024, SE SARO' IN BUONA SALUTE" - IL 79ENNE JOE BIDEN APRE ALL'IPOTESI DI UNA NUOVA CORSA ALLA CASA BIANCA, NONOSTANTE GLI ACCIACCHI E UN GRADUALE RINCOGLIONIMENTO - IL PRESIDENTE HA ANCHE PRECISATO CHE LE CHANCE DI UNA SUA CANDIDATURA AUMENTEREBBERO NEL CASO IN CUI DONALD TRUMP SCENDESSE IN CAMPO…

trump biden

(ANSA) - Joe Biden intende correre alle elezioni del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma il presidente americano in un'intervista ad Abc. "Sì", risponde a chi gli chiede se intenda candidarsi per un secondo mandato nel 2024. "Ma vediamo cosa dirà il destino, che è intervenuto più volte nella mia vita. Se sarò in salute, in buona salute, come lo sono ora, correrò", spiega precisando che una nuova sfida con Trump aumenterebbe le chance di una sua canditura.

TRUMP E BIDEN joe biden a pittsburgh