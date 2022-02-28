Ma come fanno a vivere così distanti dalla realtà? pic.twitter.com/uWrmsgrYgE— Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) February 28, 2022
COMMENTO TWEET DI GIORGIA MELONI giorgia meloni alla conferenza dei conservatori cpac, in florida
"LA PRIORITA’ DELLA SINISTRA AL GOVERNO? LO IUS SOLI. MA COME FANNO A VIVERE COSÌ DISTANTI DALLA REALTÀ?" – GIORGIA MELONI SU TWITTER VA ALL’ATTACCO DI LETTA MA VIENE INFILZATA DA UN UTENTE CHE LE RICORDA LE PAROLE SPESE NEL SUO LIBRO SU PUTIN CHE “DIFENDE I VALORI EUROPEI E L’IDENTITA’ CRISTIANA”-
Ma come fanno a vivere così distanti dalla realtà? pic.twitter.com/uWrmsgrYgE— Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) February 28, 2022
COMMENTO TWEET DI GIORGIA MELONI giorgia meloni alla conferenza dei conservatori cpac, in florida
PUTIN PUÒ DAVVERO PREMERE IL BOTTONE DELL'ATOMICA? LA MINACCIA DELLO ZAR SPAVENTA L'OCCIDENTE, MA IN REALTÀ IL PROCESSO DI ATTIVAZIONE DELLE DIFESE NUCLEARI È PIÙ COMPLESSO - LA CATENA DI COMANDO È MODELLATA SU QUELLA SOVIETICA E SI BASA SU UNA CONCATENAZIONE A TRE CHIAVI: UNA È NELLE MANI DEL PRESIDENTE, UNA IN QUELLE DEL MINISTRO DELLA DIFESA E LA TERZA IN QUELLE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE INTERFORZE - SE ANCHE UNO SOLO DI QUEI CODICI VIENE ANNULLATO...
ATTACCHIAMOCI ALLA CANNA DEL GAS DI QUALCUN ALTRO - L'ITALIA CERCA RISORSE ALTERNATIVE AL METANO CHE CI VENDE MOSCA E CHE FINO A OGGI CI HA GARANTITO IL 40% DEI CONSUMI NAZIONALI, CHE L'ANNO SCORSO HANNO TOCCATO QUOTA 76 MILIARDI DI METRI CUBI - IL GOVERNO HA CHIESTO ALL'AZERBAIGIAN IL RADDOPPIO DELLE FORNITURE VIA TAP E ANCHE L'ALGERIA SI È DETTA DISPONIBILE - INTANTO ARRIVA IL DECRETO PER IL CARBONE: TORNEREMO A USARLO NELLE CENTRALI DOVE È POSSIBILE FARLO...
POSTA! - CARO DAGO, UCRAINA, SALVINI: "SOSTEGNO DELLA LEGA A QUALSIASI PROPOSTA DI DRAGHI". I GRADI DEL CAPITANO... ANZI: IL CAPITANO A 90 GRADI! - ZELENSKY CHIEDE IMMEDIATO ACCESSO ALL'UE. MA CHI SI CREDE D'ESSERE? ANDREA SCANZI CHE VA A VACCINARSI CONTRO IL COVID? - DOPO PFITZER, MODERNA E ASTRAZENECA, L'OCCIDENTE HA FINALMENTE TROVATO IL VACCINO DEFINITIVO CONTRO IL COVID-19 E LE SUE VARIANTI: L'UCRAINA. ORMAI NON SI PARLA PIÙ DI CONTAGIATI, RICOVERATI E MORTI...
PUTIN SI È IMPEGNATO CON MACRON A "SOSPENDERE ATTACCHI CONTRO CIVILI E ABITAZIONI" - I NEGOZIATI TRA UCRAINA E RUSSIA NON SONO ANDATI MALE. PREVISTO UN "SECONDO ROUND" - MOSCA HA FATTO DELLE RICHIESTE AI NEGOZIATORI UCRAINI A PARTIRE DAL RICONOSCIMENTO DELLA CRIMEA E AL SEMIRICONOSCIMENTO DELLE DUE REPUBBLICHE DEL DONBASS MA SOPRATTUTTO PUTIN VUOLE LA GARANZIA DELLA NEUTRALITÀ DELL’UCRAINA, PER SEMPRE - COSA NON FACILE. SE TALI RICHIESTE POSSONO ESSERE ACCETTATE DA ZELENSKY, DEVONO POI ESSERE RESE IN MANIERA DIPLOMATICA, DOVE LA SOSTANZA DEVE ESSERE TRADOTTA IN FORMA - PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI SI APRIVANO I NEGOZIATI, È ARRIVATA LA GRAVISSIMA GAFFE DI URSULA DI FAR ENTRARE L’UCRAINA NELLA UE. INTERVENGONO MACRON, SCHOLZ E DRAGHI - A MOSCA SI VOCIFERA CHE UNO DEGLI OLIGARCHI RUSSI PIÙ IN VISTA, ALIŠER USMANOV (22,6 MILIARDI DI DOLLARI), SAREBBE INTENZIONATO A PUBBLICARE UNA LETTERA SULLA STAMPA RUSSA A FAVORE DELLA PACE; ATTO CHE SICURAMENTE NON FAREBBE PIACERE A 'MAD VLAD' - A ROMA SI RUMOREGGIA SULLA POSIZIONE TRACCHEGGIANTE SU PUTIN DA PARTE DI SALVINI
NEANCHE IL TEMPO DI FINIRE IL PRIMO ROUND DI NEGOZIATI TRA RUSSIA E UCRAINA CHE RIPRENDONO I BOMBARDAMENTI SU KIEV. PER FORTUNA CHE PUTIN SI ERA IMPEGNATO CON MACRON A SOSPENDERE GLI ATTACCHI CONTRO I CIVILI E LE ABITAZIONI – LE RICHIESTE DI "MAD VLAD": LA CRIMEA VENGA RICONOSCIUTA COME TERRITORIO RUSSO E L’UCRAINA ASSUMA “UNO STATUS NEUTRALE”. IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY FIRMA LA DOMANDA DI ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA. BRUXELLES PREOCCUPATA PER MOLDAVIA E GEORGIA – PADRE SPADARO: "LA SANTA SEDE A DISPOSIZIONE PER FACILITARE IL DIALOGO TRA UCRAINA E RUSSIA CON LA SUA DIPLOMAZIA CHE È SEMPRE DI CUCITO E MAI DI TAGLIO" – VIDEO