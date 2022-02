PUTIN SI È IMPEGNATO CON MACRON A "SOSPENDERE ATTACCHI CONTRO CIVILI E ABITAZIONI" - I NEGOZIATI TRA UCRAINA E RUSSIA NON SONO ANDATI MALE. PREVISTO UN "SECONDO ROUND" - MOSCA HA FATTO DELLE RICHIESTE AI NEGOZIATORI UCRAINI A PARTIRE DAL RICONOSCIMENTO DELLA CRIMEA E AL SEMIRICONOSCIMENTO DELLE DUE REPUBBLICHE DEL DONBASS MA SOPRATTUTTO PUTIN VUOLE LA GARANZIA DELLA NEUTRALITÀ DELL’UCRAINA, PER SEMPRE - COSA NON FACILE. SE TALI RICHIESTE POSSONO ESSERE ACCETTATE DA ZELENSKY, DEVONO POI ESSERE RESE IN MANIERA DIPLOMATICA, DOVE LA SOSTANZA DEVE ESSERE TRADOTTA IN FORMA - PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI SI APRIVANO I NEGOZIATI, È ARRIVATA LA GRAVISSIMA GAFFE DI URSULA DI FAR ENTRARE L’UCRAINA NELLA UE. INTERVENGONO MACRON, SCHOLZ E DRAGHI - A MOSCA SI VOCIFERA CHE UNO DEGLI OLIGARCHI RUSSI PIÙ IN VISTA, ALIŠER USMANOV (22,6 MILIARDI DI DOLLARI), SAREBBE INTENZIONATO A PUBBLICARE UNA LETTERA SULLA STAMPA RUSSA A FAVORE DELLA PACE; ATTO CHE SICURAMENTE NON FAREBBE PIACERE A 'MAD VLAD' - A ROMA SI RUMOREGGIA SULLA POSIZIONE TRACCHEGGIANTE SU PUTIN DA PARTE DI SALVINI