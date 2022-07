29 lug 2022 15:24

"PROVO RANCORE PER QUESTO CENTRODESTRA, NON MI CONVINCE. MELONI PREMIER? SAREBBE DEBOLISSIMA” – GIULIANO URBANI, TRA I FONDATORI DI FORZA ITALIA E EX MINISTRO DI BERLUSCONI: " FAR CADERE DRAGHI È STATO UN ERRORE STORICO. ORA LO STESSO PNRR È A RISCHIO – SALVINI COLTIVA VELLEITÀ INVECE CHE DISEGNI STRATEGICI. AVREMO DELUSIONI – BRUNETTA, GELMINI E CARFAGNA SE NE SONO ANDATI E HANNO FATTO BENE: FORZA ITALIA E’ IL PASSATO”

-