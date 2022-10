"QUANDO AVUTA LA NOTIZIA DI RENZI E DEI SUOI E DEI SENATORI A VITA..." - GLI APPUNTI DI SILVIO BERLUSCONI SONO UNA FONTE INFINITA DI NOTIZIE - LA TELECAMERA DI DIEGO BIANCHI AVREBBE SVELATO CHI TRA I SENATORI DI OPPOSIZIONE HA VOTATO PER 'GNAZIO LA RUSSA PRESIDENTE DEL SENATO? - COMUNQUE ANCHE COSÌ I CONTI NON TORNEREBBERO, NE MANCHEREBBERO ANCORA UNA DECINA... - VIDEO

Da www.corriere.it

APPUNTI SILVIO BERLUSCONI 1

Dopo, in Senato, su Meloni in cui ha scritto: «Comportamento arrogante, offensivo, nessuna disponibilità al cambiamento, è una con cui non si può andare d’accordo», ora spunta un nuovo video che mostra un secondo foglio. Lo ha mostrato Diego Bianchi a «Propaganda Live» su La7, in cui il Cavaliere avrebbe scritto: «Quando avuta la notizia di Renzi e dei suoi e dei senatori a vita...». Ma non si riesce a vedere la conclusione della frase.

APPUNTI SILVIO BERLUSCONI