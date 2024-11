"QUANDO CI SONO AGGRESSIONI O STUPRI SI TRATTA QUASI SEMPRE DI ARABI E ROM" - A ROMANO LA RUSSA, FRATELLO DI IGNAZIO, PARTE LA FRIZIONE DURANTE UN INTERVENTO AL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO, IN CUI DIFENDE LE FORZE DELL'ORDINE ITALIANE ACCUSATE DI RAZZISMO DAL CONSIGLIO D'EUROPA: "LA SINISTRA DI NON SA MANIFESTARE UN PENSIERO CHE ABBIA UN COSTRUTTO"; E INVITA LE OPPOSIZIONI A "FARSI CURARE" - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Lorenzo Giarelli per www.ilfattoquotidiano.it

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/11/12/romano-la-russa-senza-freni-aggressioni-e-stupri-quasi-sempre-da-arabi-e-rom-caos-in-aula-al-consiglio-della-lombardia/7765068/amp/

romano la russa in versione manganellatore

“Quando ci sono aggressioni o stupri si tratta quasi sempre di arabi e rom”. Romano La Russa, assessore alla Sicurezza in Lombardia e fratello di Ignazio, difende così le forze dell’ordine accusate di razzismo da un rapporto del Consiglio d’Europa, durante il consiglio regionale. Nel farlo però La Russa chiama in causa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che di certo aveva difeso la Polizia ma con argomentazioni ben diverse:

“Vorrei ricordare – scandisce l’assessore in Consiglio regionale, durante il dibattito su una mozione a sostegno delle forze dell’ordine – che le stesse identiche posizioni le ha avute un signore che si chiama onorevole Mattarella, che è presidente della nostra Repubblica e che certamente non potete dire si tratti di un personaggio di estrema destra”. Non solo.

SALUTO ROMANO - MEME BY EMILIANO CARLI

Nel suo intervento La Russa è un fiume in piena: accusa la sinistra di “non saper manifestare un pensiero che abbia un costrutto, un soggetto, un predicato e un complemento oggetto” e invita le opposizioni a “farsi curare”: “Lo so benissimo che quando si parla di Polizia vi viene l’orticaria, ma non è colpa mia!”. [...]

ROMANO LA RUSSA 23 ROMANO LA RUSSA MELONI IGNAZIO E ROMANO LA RUSSA