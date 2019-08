5 ago 2019 12:51

"QUANDO VOGLIO SCRIVERE "LEGA" MI ESCE SEMPRE LA ESSE, QUELLA DI “SEGA” – NON BASTA IL FIGLIO, ORA CI SI METTE ANCHE “DIBBA” PADRE AD ATTACCARE SALVINI: “IL CASSOEULA, PIÙ GRASSO E SUDATICCIO DEL SOLITO, STASERA "MANDA A QUEL PAESE" DI BATTISTA. EILÀ, DUDU', CON CHI CE L'HAI? A ME LASCIAMI FUORI, SIRI NON LO CONOSCO, RIXI NON SO CHI SIA, I RUBLI NON LI HO MAI VISTI…”