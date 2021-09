"NON CI PUO' FAR CONDIZIONARE DAGLI UMORI DEI SOCIAL" - ANCHE L'AMICO (O EX?) GIOVANNI TOTI BACCHETTA SALVINI SU VACCINI E GREEN PASS: "DEVE FIDARSI DEI SUOI GOVERNATORI, QUELLI CHE NEGLI OSPEDALI CI VANNO E QUINDI SANNO CHE I NON VACCINATI SONO LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA. UNA FORMAZIONE POLITICA CHE VUOLE CANDIDARSI A GUIDARE IL PAESE, PUÒ ESSERE INTERLOCUTRICE DI UNA MINORANZA DI GRUPPI ANTISISTEMA, ESPRESSIONE DI UNA CULTURA ANTIMODERNISTA E COMPLOTTISTA?"