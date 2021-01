"RENZI PER L’ENNESIMA VOLTA SI FARÀ MALE. PENSA DI FAR FUORI CONTE? SE SI VA ALLE ELEZIONI, PRENDE IL 2%" - MASSIMO CACCIARI SGONFIA L'EGOMANIA DI MATTEUCCIO: "DIPENDE UN PO' DALLA FANTASIA SUICIDA DEL PERSONAGGIO, PER L’ENNESIMA VOLTA NON CAPISCO ASSOLUTAMENTE LE MOSSE DI COSTUI, UN MEGALOMANE SCATENATO. AVEVA PERFETTAMENTE RAGIONE SUL PRIMO RECOVERY PLAN, FATTO DA CONTE CON QUALCHE SUO CONSULENTE, UNA SCHIFEZZA INAUDITA"

La crisi di governo "dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l’ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un megalomane scatenato. "Renzi per l’ennesima volta si farà male. Pensa di far fuori Conte? Se si va alle elezioni, Renzi prende il 2%".

Massimo Cacciari si esprime così sulle fibrillazioni politiche che sembrano destinate a produrre la crisi di governo. "Dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l’ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un megalomane scatenato", dice Cacciari, a Cartabianca, riferendosi a Matteo Renzi.

"Aveva perfettamente ragione sul primo Recovery Plan, fatto da Conte con qualche suo consulente, una schifezza inaudita. Renzi potrebbe rivendicare modifiche anche di questo piano e potrebbe chiedere un rafforzamento della sua posizione nel governo. Pensa di mandare a casa Conte? Ma vuole scherzare?

Ma non è stato il Pd a usare per primo i ‘responsabili’ raccattandoli nel Senato? Pensa che Conte non troverà responsabili? Renzi per l’ennesima volta si farà male. Questa mossa è l’esempio di una megalomania sfrenata che lo porta a farsi male", dice Cacciari. "Perché Renzi non rivendica le modifiche al Recovery Plan? Se Conte cade si va alle elezioni e Renzi prende il 2%",

