22 gen 2021 08:19

"CON RENZI SIAMO D’ACCORDO SU MOLTE CRITICHE AL GOVERNO" – A 'PIAZZAPULITA' ANDREA ORLANDO CONFERMA LE DAGORIVELAZIONI SUL FATTO CHE IL PD HA MANDATO AVANTI COME UN ARIETE L’EX ROTTAMATORE E SULLA RIAPERTURA DELL’EX PREMIER DICE: “BISOGNEREBBE FARE UNA PERIZIA PER VEDERE SE È LO STESSO CHE È INTERVENUTO AL SENATO. OGGI PURTROPPO LE ELEZIONI SONO PIÙ VICINE. IL M5S HA DETTO CHE NON RINUNCIA A CONTE COME RIFERIMENTO. NON VOGLIAMO ANDARE AVANTI A DISPETTO DELL’ARITMETICA…" - VIDEO