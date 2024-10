"RIPRENDIAMOCI TUTTO". GRILLO SFERZA I 5 STELLE E NEL PIENO DELLA BATTAGLIA CONTRO GIUSEPPE CONTE ATTACCA IL GOVERNISMO PENTASTELLATO: “SIAMO FINITI IN QUEL LABIRINTO MAGICO CHIAMATO GOVERNO. LE NOSTRE LOTTE SONO STATE INGOIATE DAL MOSTRO BUROCRATICO” - A POCHE SETTIMANE DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL MOVIMENTO, BEPPE MAO VA GIU’ PIATTO: “IL MIO BLOG E' UN BALUARDO, ORA RILANCIAMO LE NOSTRE BATTAGLIE, UNA PER VOLTA, OGNI SETTIMANA”

giuseppe conte beppe grillo

(ANSA) - "Il Movimento 5 Stelle, ricordate? Quello che partiva come un meteorite pronto a spazzare via tutto, a ribaltare i tavoli e a dare una sveglia alla politica come si deve. Un'armata di sognatori, ecologisti col turbo, guerrieri della giustizia sociale e difensori dei cittadini… poi, certo, strada facendo, siamo finiti in quel labirinto magico chiamato governo. Dove, se ti distrai un attimo, ti perdi nei corridoi, inciampi sui tappeti rossi e sbatti la testa contro i candelabri dorati".

Così sui social Beppe Grillo. "È arrivato il tempo di riprenderci tutto. Le nostre battaglie, i nostri sogni, quel futuro che ci aspetta", conclude. "E così le nostre belle battaglie - quelle per l'ambiente, per i cittadini, per un mondo senza privilegi e con più giustizia - sono state ingoiate dal mostro burocratico.

La tempesta è diventata un po' nebbia. E nei corridoi dei palazzi, tra le stanze ovattate, le nostre lotte hanno cominciato a perdere i contorni. Sparivano, invisibili, tra i pizzini dei governanti, scomparivano sotto il peso degli accordi sottobanco, fino a finire sui manifesti degli altri partiti, quelli che arrivavano con il sorriso e ci mettevano sopra la loro firma. 'Guarda che belle proposte!', dicevano. E noi lì a pensare: 'Ma non erano nostre?'.

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Ed io con il mio Blog come baluardo! Un'oasi dove le idee non si disperdono, dove progetti futuristici hanno continuato a galleggiare come astronavi in attesa di atterrare: l'ambiente, l'energia, l'intelligenza artificiale, la mobilità, l'economia circolare, la salute. Cose serie, concrete.

Progetti che non erano solo parole. Attraverso queste pagine abbiamo provato a raccontarvi un futuro diverso, un po' più luminoso, un po' più giusto". "E allora mi sono detto: perché non rilanciarle? Una per volta, ogni settimana. Vi faremo riscoprire tutto quello che abbiamo già detto, ma che forse qualcuno non ha compreso abbastanza bene. Ogni progetto è un pezzo di quel futuro che porta un nome: 2050. L'ho voluto inserire lì, sul simbolo del MoVimento, perché voglio che ci ricordiamo di guardare avanti. Sono proposte reali, non favole.

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Sono cose che, con un po' di coraggio, possiamo fare davvero. E non è forse questo il coraggio che ci serve? Riprendere in mano il passato, farlo dialogare con il presente e spingerlo verso il futuro. Ogni passo che faremo insieme, sarà un passo più vicino a un'Italia che forse non avete mai immaginato, ma che è già qui, che aspetta solo di essere costruita", conclude.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3 Conte Grillo conte grillo