"RIXI CANDIDATO DEL CENTRODESTRA IN LIGURIA? LO STIMO, MA CAPISCO SUOI DUBBI" - GIOVANNI TOTI, FRESCO DI REVOCA DEI DOMICILIARI, SBARCA A ROMA DOVE INCONTRA SALVINI E IL SOTTOSEGRETARIO RIXI - L'EX GOVERNATORE, ACCUSATO DI CORRUZIONE E FINANZIAMENTO ILLECITO: "IL MIO FUTURO POLITICO? VEDREMO SE CI SARÀ" - DURANTE IL SUO TOUR NELLA CAPITALE HA IN PROGRAMMA ANCHE UN FACCIA A FACCIA CON DONZELLI - TAJANI? "DI SICURO LO SENTIRÒ, OGGI È IMPEGNATO" - L'EX BALENOTTERO DI BERLUSCONI POTREBBE PRESENTARE UNA SUA LISTA ALLE PROSSIME REGIONALI - VIDEO

Giovanni Toti è a Roma: l’incontro con Salvini (e Rixi) al ministero. L’ex governatore della Liguria nella capitale per sciogliere il nodo sulle prossime elezioni regionali https://t.co/IKQEaGI8nt pic.twitter.com/pz3O99WTAl — Il Foglio (@ilfoglio_it) August 6, 2024

1 - TOTI, RIXI CANDIDATO C.DESTRA? LO STIMO, CAPISCO SUOI DUBBI

giovanni toti a roma 2

(ANSA) - "L'obiettivo intanto sarebbe dirlo a Rixi. Come sapete, ho la massima stima di Edoardo. Abbiamo cominciato l'avventura insieme in Regione e sta facendo uno straordinario lavoro per il territorio come viceministro per le Infrastrutture. Ha molti impegni e cose da fare anche in Liguria con il ruolo che ha attualmente. Capisco i suoi dubbi e le sue perplessità".

Così l'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, alla domanda se l'obiettivo del centrodestra e' convergere su Edoardo Rixi come candidato alla presidenza della Liguria alle prossime elezioni. Toti l'ha detto dopo aver incontrato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, nella sede del gruppo a Montecitorio.

2 - TOTI, IL MIO FUTURO POLITICO? NON LO SO, VEDREMO SE CI SARÀ

salvini rixi

(ANSA) - "Dopo Roma, farò qualche giorno in famiglia a fare le ferie e non ovviamente chiuso nel giardino di casa. Sul mio futuro politico non lo so. Vediamo se ci sarà un futuro politico".

Così l'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, alla domanda su cosa si aspetta politicamente, dopo gli arresti domiciliari scontati in Liguria, accusato di corruzione e finanziamento illecito. Toti parla uscendo da Montecitorio, dove ha incontrato Maurizio Lupi. Poi rivolgendosi ai cronisti, aggiunge scherzando: "O potrei venire a lavorare in un'agenzia di stampa..".

GIOVANNI TOTI - L UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAMALLI - MEME BY EMILIANO CARLI

3 - TOTI, INCONTRO CON TAJANI? DI SICURO LO SENTIRÒ, OGGI IMPEGNATO

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Prima o poi lo sentirò di sicuro. Oggi con Tajani non siamo riusciti a organizzare per questioni di agenda. Per uno che fa il ministro degli Esteri e vicepremier in un momento non facile per il mondo, credo che la Liguria venga un po' dopo il Libano, la Palestina, com'è giusto che sia".

Così l'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, a chi gli chiedeva di un eventuale prossimo faccia a faccia con il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. Toti lo ha detto dopo aver incontrato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, nella sede del gruppo a Montecitorio.

4 - GIOVANNI TOTI È A ROMA: L'INCONTRO CON SALVINI (E RIXI) AL MINISTERO

Estratto da www.ilfoglio.it

giovanni toti a roma 1

Giovanni Toti è a Roma per alcuni incontri con i rappresentanti nazionali dei partiti del centrodestra. L'ex governatore della Liguria, dopo la revoca degli arresti domiciliari, si fermerà due giorni nella capitale per provare a sciogliere il nodo sulla sua successione alla guida della regione. In giornata sono previsti due incontri, il primo al ministero delle Infrastrutture con il leader della Lega Matteo Salvini. Toti nell'occasione si vedrà anche con il viceministro Edoardo Rixi, che potrebbe essere il candidato del centrodestra alle regionali in Liguria.

luca zaia matteo salvini roberto maroni edoardo rixi

Poi avrà anche un incontro il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli: al centro delle discussioni proprio il nome del candidato del centrodestra per le prossima tornata elettorale.

Tra i nomi che circolano ormai da tempo ci sono quello della deputata di Italia al Centro Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e, soprattutto, quello di Edoardo Rixi, l'uomo forte della Lega in regione. Alla fine il nome del prossimo candidato potrebbe essere davvero quest'ultimo: non a caso oggi il primo incontro nell'agenda di Toti è proprio con Salvini, che appena due giorni fa ha spiegato alla Verità come secondo lui sia necessario introdurre uno "scudo giudiziario per i governatori" [...]

giovanni toti nello yacht di spinelli - meme by osho

giovanni toti a roma 4 edoardo rixi con matteo salvini 2 giovanni toti marco bucci edoardo rixi matteo salvini giovanni toti a roma 3