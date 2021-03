1 mar 2021 15:10

"ROCCOBELLO" CHIAMA IL BANANA – CASALINO, GIA’ RASPUTIN DI CONTE, SI DICE PRONTO A "TRADIRE" PER FARE IL PORTAVOCE DI BERLUSCONI A DUE MILIONI DI EURO - ALTRO CHE "PSICONANO", COME LO INSULTAVA BEPPE GRILLO, BERLUSCONI CASALINO SE LO PRENDEREBBE ANCHE COME "MARITO" - "LA STAMPA": "IMMAGINARLI INSIEME È GIÀ POESIA, IL CONTRAPPASSO PERFETTO PER L'EX CAVALIERE: DALLE OLGETTINE A CASALINO"