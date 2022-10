16 ott 2022 19:31

"LA RONZULLI MINISTRO? PER ME È UNA QUESTIONE DI ONORE. PIUTTOSTO QUESTO GOVERNO NON NASCE" - DA DOVE NASCE IL LIVORE DI GIORGIA MELONI NEI CONFRONTI DI "KISS ME LICIA"? - CHE RUOLO AVEVA L'INFERMIERA PRESTATA ALLA POLITICA AI TEMPI D'ORO DI "HARDCORE"? - LE INTERCETTAZIONI TRA LA RONZANTE RONZULLI CON NICOLE MINETTI DEL 22 AGOSTO DEL 2010 POTREBBERO AIUTARCI - NICOLE: "HO SENTITO LE RAGAZZE, ASPETTANO CHE ARRIVO IO"; "LICIA: "LA CENA NON È DA GIANNINO, È A CASA DEL CAPO", NICOLE: "HO PROVATO A CHIAMARLO, GLIELO DICI TU?"; LICIA: "SI GLIELO DICO IO"