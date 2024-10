"L’ESTETICA CIABATTONA COMANDA E NON PERDONA" – FILIPPO CECCARELLI: “NON BASTA L’ULTIMO LOOK DI LOLLO, PRESENTATOSI CON PANTALONCINI MIMETICI A UN EVENTO DEL G7 A ORTIGIA, PER UNA COMPIUTA DISAMINA DELL'ESTETICA DEL GOVERNO DI DESTRA-DESTRA” – “I FRATELLI D'ITALIA AMANO IL POSTICCIO DI BORGO EGNAZIA, L'EVOCAZIONE DEL COLOSSEO E UNA SPOLVERATINA DI TWIGA, QUINDI BAMBOLINE E PRESEPI, PASTASCIUTTA E SECURITY, GLI ELFI, PUPO, PIO E AMEDEO”. “COMPLETEREBBE LO SCRUTINIO UN'AUTENTICA OSSESSIONE GRAFICA PER IL TRICOLORE. NON PER CASO L'IMPLACABILE LOLLO…”

Estratto dell'articolo di Filippo Ceccarelli per “il Venerdì di Repubblica”

Non basta l'ultimo o penultimo look di Lollo, presentatosi in bicicletta a un evento del G7 di Ortigia vestito nel modo che si vede qui sotto, per effettuare una compiuta disamina dello stile e dell'estetica del governo di destradestra nelle occasioni istituzionali.

Se i radical chic con la puzza sotto il naso sono deleteri, è pur vero che il ministro ex cognato stavolta ci si è messo di buzzo buono: camicetta di lino bianco, orologione nero, pantaloncini cargo mimetici e scarpe tricolore, una tenuta "sportiva", come l'ha definita con indulgente ammirazione il giornalista che prima del dibattito l'ha brevemente intervistato, al che il titolare dell'Agricoltura […] ha reagito con appagata piacioneria.

[…] sarebbe ingiusto trasformare la singolare apparizione di Lollo in un univoco metro di misura perché in verità il costume del governo Meloni oscilla tra informalità, trasandatezza e dandismo iper-accessoriato, come può notare chi si concentri sulla new entry Alessandro Giuli.

E tuttavia un ulteriore e più generale indagine ad ampio spettro fa emergere alcuni tratti di notabile esteriorità che qui confusamente si sono annotati fra le pieghe della cronaca: una quantità di braccialettoni, una certa disponibilità verso filtri, photoshop e chirurgia estetica, un'abbondanza di luminarie e di musica epica da videoclip, qualche polveroso feticcio del tempo che fu.

Quanto ai luoghi, agli oggetti e ai personaggi i fratelli d'Italia amano il posticcio di Borgo Egnazia, l'evocazione costante del Colosseo e una spolveratina di Twiga, quindi bamboline e presepi, pastasciutta e security, gli elfi, Pupo, Pio e Amedeo.

Completerebbe il parziale e arbitrario scrutinio un'autentica ossessione grafica per il tricolore, non solo cravatte, foulard, nastri e coccarde, ma anche gioielli, carrelli della spesa, forchette, tessere Inail.

Non per caso l'implacabile Lollo indossava delle sneakers Armani bianco rosse e verdi. Però in foto era come se non le avesse, o meglio quel giorno gli sarebbero andate molto meglio delle speedy-walk di gomma, ideali e tricolori. L'estetica ciabattona comanda e non perdona.

